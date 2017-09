Die größte Herausforderung für Systemhäuser und IT-Dienstleister erkennt Daniel Hodel, Vertriebsleiter Innendienst bei Starface, in der neuen Art des Vertriebs. Das Vertrauen des Kunden zu gewinnen und ihn emotional anzusprechen werde Hodel zufolge künftig viel entscheidender für den Verkaufserfolg sein als Diskussionen über Features oder Preise.

Im Video-Interview erläutert er die Gründe dafür und skizziert, wie Starface seine Partner unterstützt, diesen Wandel zu meistern.

Die Highlights des Systemhauskongresses CHANCEN, der am 07. und 08. September 2017 in Düsseldorf stattfand, können Sie hier in unserem Blog noch einmal miterleben.