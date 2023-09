ChannelPartner Kongress 2023: Zwei Tage lang reiht sich Vortrag an Vortrag, Diskussion an Diskussion und dazwischen laufen parallele Veranstaltungen und eine Ausstellung gibt es auch. Gut, wenn dabei noch ein wenig Zeit bleibt, um beim gemeinsamen Essen und Netzwerken das Erlebte zu verarbeiten. Die Zukunft scheint klar strukturiert: Ohne Cloud, Security und KI geht nichts mehr im IT-Business.

Wer mit wem und wozu überhaupt

Schwieriger wird es, wenn es darum geht, die richtigen Partner, Produkte und Systeme für Projekte im Interesse des Kunden auszuwählen. Während die eine Seite behauptet, Datensicherung on-premises wäre kostspieliger als Cloud-Speicher zu mieten, halten andere die Gefahren des unerwünschten Zugriffs oder die kaum kalkulierbaren Kosten einer Provider- oder Systemabhängigkeit dagegen. Was will die Cloud-Lobby? Das lesen wir täglich. Aber was will der Kunde? Die Frage stellen sich meine Kollegen oft zu selten.

So wie die Politik in Sachen Arbeitsplätzen nur die Konzerne auf der Rechnung hat und den Großteil der KMU-Betriebe in Handel, Dienstleistung und Handwerk ignoriert, so geht mir die Diskussion um Public, Hybrid oder Private Cloud oft nicht weit genug. Braucht ein Kleinbetrieb wirklich Cloud-Telefonie? Was nützt der angeblich so günstige Cloud-Speicher mit Gigabit-Backbone, wenn die Leitung tatsächlich nur 10 Megabit schafft? Was hilft mir die Einsparung beim Personal, wenn ich dafür Knebelverträge über teures externes Wissen eingehen muss? Auch darüber sollte der Kunde beraten werden.

Wenn die Besten unserer Branche geehrt werden, ist das auch ein guter Zeitpunkt über die Zukunft der IT-Wirtschaft und der Gesellschaft nachzudenken. Wer in einem Niedriglohnland mit ständig steigenden Preisen unsere Dienste noch in Anspruch nehmen kann, etwa. Oder wie es mit Zuschüssen für deutsche Unternehmen aussieht, statt ausländische Konzerne anzusiedeln. Welche Tipps es gegen feindliche Übernahmen von Investoren gibt und wie man die Heuschreckenplage kontrollieren könnte.

Mein Fazit:

Cloud, Security und KI sind derzeit die großen Themen in der IT. Das kleine Fünkchen Nachhaltigkeit darf immer dann kurz aufblitzen, wenn es ausnahmsweise nicht um Wachstum, Profite und Dividenden geht. Nur ihr, die Besten, könnt das ändern.

Bis demnächst, Euer Querschläger!

Der ChannelPartner-Autor "Querschläger" ist ein Fachhändler aus Rheinland-Pfalz. Die neuesten Kommentare aus über 25 Jahren "CP-Querschläger" finden sich im "Querschläger"-Archiv.