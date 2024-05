Zur Schwarz Digits gehören die Marken Schwarz IT, Schwarz Digital, StackIT (souveräne Cloud), XM Cyber (Cyber Security), Kaufland e-Commerce, Lidl e-Commerce, Schwarz Media und Mmmake. Insgesamt beschäftigt die IT-Division der Schwarz-Gruppe 7.500 Mitarbeiter.

Schwarz Digits wurde 2023 gegründet, um der strategischen Bedeutung von digitaler Infrastruktur, Cybersicherheit und Künstlicher Intelligenz (KI) Rechnung zu tragen. Die IT- und Digitalsparte bietet ihre Produkte und Services sowohl Unternehmen der Schwarz Gruppe als auch externen Kunden an. So nutzen etwa auch IT-Dienstleister wie Bechtle oder Datagroup die Cloud-Infrastruktur von StackIT.

Der Umsatz der gesamten IT-Gruppe Schwarz Digits belief sich 2023 auf 1,9 Milliarden Euro. Um technische Innovationen voranzutreiben und um die eigene Position als Handelsmarke zu festigen, investierte Schwarz in Aleph Alpha, den führenden Entwickler von KI in Deutschland. Im April 2024 beteiligte man sich an dem Unternehmen Wire, einem Anbieter von Lösungen für sichere und souveräne Kommunikation. Seit Anfang Mai 2024 besteht eine enge Partnerschaft zwischen StackIT und ServiceNow.

Aktuell beschäftigt Schwarz Digits rund 7.500 Mitarbeiter an 34 Niederlassungen weltweit. Die IT-Sparte der Schwarz-Gruppe offeriert intern und extern insgesamt 1.250 eigenentwickelte IT-Lösungen.



