Seit 2009 ist IT-Haus (Eigenschreibweise: IT-HAUS) fast jedes Jahr unter den Top-3-Systemhäusern gelistet - so gut beurteilen Kunden das Unternehmen aus dem Landkreis Trier-Saarburg in der großen Umfrage von ChannelPartner und Computerwoche. 2021 konnte die IT-Haus GmbH ihr Geschäftsjahr 2021 sehr erfolgreich abschließen. Der Umsatz von 137 Millionen Euro bedeutet ein Plus von 20 Prozent gegenüber den Erlösen aus Jahr 2020 - und das trotz der weiterhin weltweit vorherrschenden Lieferengpässe am IT-Markt. Allerding ist hier anzumerken, dass 2020 IT-Haus mit einem Pandemie-bedingen Umsatzrückgang zu kämpfen hatte.

Dafür konnte das Systemhaus seine Erlöse im reinen Dienstleistungsumfeld 2021 zweistellig erhöhen, wie Geschäftsführer Stefan Sicken betont. Aktuell führt das Unternehmen vornehmlich Digitalisierungsprojekte im Cloud-Umfeld für seine Kunden durch. Dabei übernimmt IT-Haus die Pflege einzelner Teile oder der gesamten IT-Landschaft, so dass sich Kunden gänzlich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangel wird diese Vorgehensweise sehr wertgeschätzt.

2022 möchte IT-Haus das eigene Dienstleistungsspektrum im Bereich IT-Sicherheit erweitern und hat deshalb neue Security-Lösungen samt zugehöriger Services in sein Portfolio mitaufgenommen. Großen Wert legt IT-Haus auch auf Nachhaltigkeit - von der Beschaffung bis zum Roll-out der Hardware.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen deutschlandweit 330 Mitarbeiter - Tendenz: steigend. Das Systemhaus aus dem erweiterten Kreis der Top-25 bildet derzeit 34 junge Menschen in technischen und kaufmännischen Berufen aus. Zusätzliche Azubis und duale Studenten sind herzlich willkommen.



