Gartner beziffert die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2024 auf voraussichtlich 5,06 Billionen Dollar. Das würde ein Wachstum von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeuten.

Mit ihrer jüngsten Prognose blicken die Analysten wieder optimistischer in die Zukunft. Anfang 2024 war Gartner noch von 6,8 Prozent Wachstum ausgegangen. Insgesamt seien die globalen IT-Ausgaben auf dem besten Weg, noch vor Ende des Jahrzehnts die Marke von acht Billionen Dollar zu erreichen.

Vor allem IT-Services sind derzeit gefragt. Hier rechnet Gartner 2024 mit einem weltweiten Geschäftsvolumen von 1,52 Billionen Dollar, 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit schicke sich dieser Bereich an, der größte Teilmarkt im IT-Sektor zu werden, konstatiert John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bei Gartner.

Fachkräftemangel: Unternehmen kaufen mehr externe Beratung

Anwenderunternehmen täten sich derzeit schwerer als IT-Dienstleister, IT-Fachkräfte zu gewinnen, hieß es. Daher steige der Bedarf an externen Beratungsleistungen. Lovelock spricht von einem Wendepunkt: "Zum ersten Mal wird mehr Geld für Beratung als für internes Personal ausgegeben."

Auch die Geschäfte mit Software sollen Gartner zufolge deutlich zulegen. Die Analysten rechnen für das laufende Jahr mit einem Plus von 13,9 Prozent. Erstmals würden die globalen Softwareinvestitionen damit über einer Billion Dollar liegen. Zusammengenommen kämen IT-Services und Software auf rund die Hälfte des gesamten globalen IT-Geschäfts.

Die gebeutelten Gerätehersteller können laut der Gartner-Prognose auf eine leichte Entspannung hoffen. Nachdem das Devices-Business 2023 noch um 9,1 Prozent eingebrochen war, sollen die Geschäfte im laufenden Jahr leicht um 3,6 Prozent auf knapp 688 Milliarden Dollar zulegen.

Mehr Dynamik gibt es im Markt für Data-Center-Systeme. Hier rechnet Gartner mit einem Plus von zehn Prozent auf fast 260 Milliarden Dollar. Geschuldet sei dieses Wachstum in erster Linie dem aktuellen Hype rund um Generative AI, sagt Gartner-Analyst Lovelock. Nachdem es 2023 zunächst um die allgemeine Story von GenAI gegangen sei, bereiteten sich die Unternehmen im laufenden Jahr auf die Umsetzung für 2025 vor.

GenAI löst Goldrausch bei Service Providern aus

"Die Technologieanbieter müssen diesem Zyklus einen Schritt voraus sein und befinden sich bereits in der Umsetzungsphase", erklärt Lovelock. Sie integrierten GenAI-Funktionen in bestehende Produkte und Dienstleistungen und übersetzten so die Technik in konkrete Anwendungsfälle.

Vor allem die Service Provider hätte ein regelrechter Goldrausch erfasst, so der Analyst. Viele bereiteten derzeit groß angelegte GenAI-Projekte vor. Lovelock geht davon aus, dass 2024 KI-Server fast 60 Prozent der gesamten Serverausgaben von Hyperscalern ausmachen werden.