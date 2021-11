Der Value Added Distributor Ebertlang Distribution GmbH aus dem hessischen Wetzlar hat ab sofort die Security Awareness-Trainings des Herstellers IT-Seal GmbH aus Darmstadt im Programm. Deren Lösung Awareness Hero Protect bezieht den Faktor Mensch in ein ganzheitliches IT-Sicherheitskonzept ein, um das Sicherheitsniveau bei den Unternehmenskunden zu verbessern.

Die Besonderheit der Plattform, über die Mitarbeiter mit E-Trainings für den sicheren Umgang mit Cyber-Bedrohungen wie Phishing lernen, sind die Spear Phishing-Simulationen. Auf der Basis öffentlich zugänglicher Daten des Unternehmens, stärken sie die Aufmerksamkeit für bedrohliche Nachrichten und testen, wie hoch der Employee Security Index ist, also die Sensibilität der Beschäftigten für die Sicherheit im Unternehmen.

Phishing zielt auf Schwachstelle Mensch

"Die steigende Anzahl erfolgreicher Phishing-Angriffe auf Unternehmen zeigt, dass der Faktor Mensch die entscheidende Schwachstelle eines jeden Sicherheitskonzepts ist" sagt Philip Weber, CEO von Ebertlang. "Mit Awareness Hero Protect setzen wir genau hier an und bieten dem Fachhandel ein leicht administrierbares, innovatives Tool, um seine Unternehmenskunden praxisnah auf die Gefahren der Cyberkriminalität vorzubereiten."

"Die Partnerschaft mit Ebertlang ist ein besonderer Meilenstein für IT-Seal, mit dem wir einen wichtigen Entwicklungsschritt gehen", so David Kelm, Geschäftsführer von IT-Seal. "Dabei schätzen wir vor allem die Erfahrung und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Wetzlarer Team, das die optimale Ergänzung zu unserer innovativen Awareness-Technologie ist. Von der ersten Sekunde an konnten wir spüren, dass wir alle am selben Strang ziehen und dieselbe Vision teilen - nämlich gemeinsam die digitale Gesellschaft sicherer zu machen."

"Mit Awareness Hero Protect bieten wir ein leicht konfigurierbares Awareness-Training im Autopiloten, welches einen enormen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Sicherheitskultur leistet", ergänzt Alex Wyllie, Co-Geschäftsführer von IT-Seal. "Gemeinsam mit Ebertlang werden wir so neue Qualitätsmaßstäbe für die Sensibilisierung von Mitarbeitern setzen. Wir freuen uns auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und all das, was wir gemeinsam schaffen werden."

Dem Fachhandel verspricht Ebertlang eine attraktiven Marge, umfangreiche Vertriebsunterstützung, kostenlose Testversionen und den bewährten Support. Veranstaltungen und Webinare sowie weitere Infos unter diesem Link ermöglichen einen Überblick über die Lösung sowie ihre Funktionen.