IT-Service.Network hat 400 Mitglieder

Das IT-Service.Network hat nun 400 Mitglieder – ein Grund zum Feiern für Marketingleiter André Vogtschmidt (links) und Synaxon-Vorstand Mark Schröder. IT-Service.Network hat 400 Mitglieder

Hanne Kaup (Synaxon) überreicht André Vogtschmidt (IT-Service.Network) gleich zwei Stück Kuchen. IT-Service.Network hat 400 Mitglieder

Auch die Damen in der Synaxon-Zentrale ließen sich von Hanne Kaup zu Kaffee und Kuchen überreden.

Dabei ist das IT-Service.Network keinesfalls ein zentral von Synaxon vorgegebenes starres Konstrukt, sondern es lebt von der ständigen Zusammenarbeit aller angeschlossenen Reseller. Auf Partnertreffen, in Regional-Meetings, in spontan organisierten Praxis-Workshops aber auch in geschlossenen Facebook-Gruppen tauschen sich die IT-Service.Network-Partner ständig aus und profitieren so vom Kollektivwissen.

Findet etwa ein IT-Dienstleister partout keine Lösung für ein spezifisches IT-Problem eines Kunden, kann er auf Ressourcen des IT-Service.Networks zurückgreifen und findet dort mit großer Wahrscheinlichkeit einen Partner, der auf dem gefragten Gebiet Spezialist ist und ihm helfen kann. Dabei unterstützen sich die Synaxon-Partner nicht nur bei technischen Fragen, sondern sie arbeiten auch bei größeren Projekten, die sie allein nicht stemmen könnten, zusammen - was Kerstin Dudley von Fromm EDV bestätigen kann: "Die IT-Branche erlebt seit Jahren große Veränderungen, daher ist der Austausch mit anderen IT-Systemhäusern im IT-Service.Network unglaublich wertvoll."

Synaxon hat das IT-Service.Network auf drei Säulen aufgebaut: das Marketing-Center, das E-Mail-Marketing-Tool und die Web-Plattform https://it-service.network/. Im Marketing-Center finden Partner über 350 Marketing- und Vertriebsvorlagen. Es gibt Checklisten, die den potenziellen Kunden mit relevanten Fragen zum Nachdenken bringen sollen oder Informationsunterlagen, mit denen komplexe IT-Themen verständlich erklärt werden.

Ferner gibt es im Marketing-Center Anzeigenvorlagen, die die Partner zur Neukundengewinnung in Zeitungen und Zeitschriften schalten können oder auch Tools, mit denen Reseller ihre Vertriebsunterlagen aufwerten können - etwa mit Motiven für Weihnachts- und Ostern-Überraschungen. Dabei kann das fertig erstellte digitale Dokument direkt an eine angeschlossene Druckerei übermittelt werden. Das IT-Service.Network greift aber auch aktuelle Themen wie DSGVO, Windows-7-Support-Ende, neue Regelungen zur Arbeitszeiterfassung oder elektronische Fahrtenbücher auf.

In dem E-Mail-Marketing-Tool können die ans IT-Service.Network angeschlossenen IT-Dienstleister Templates, Texte und Bilder hinterlegen und mit wenigen Klicks einen vollständigen Newsletter erstellen. Auch das Verschicken der E-Mails an bestehende und potentielle ist mit diesem Tool möglich und soll schnell von der Hand gehen, sodass Partner sich ohne größeren Zeitverlust wieder ihrem Tagesgeschäft widmen könnten. Mit der Qualität der der Marketingvorlagen ist Kerstin Dudley von Fromm EDV sehr zufrieden: "Sie sind exzellent aufbereitet und mit wenigen Klicks für jedes IT-Systemhaus individuell anpassbar."

Dietmar Breihof, Geschäftsführer bei der Breihof IT GmbH, schätzt vor allem die Lead-Weitergabe über it-service.network: "Die Kontaktanfragen haben eine tolle Qualität. Das sind keine 1- oder 2-Mann-Buden, die da ihr Interesse bekunden, sondern Unternehmen mit mindestens zehn Arbeitsplätzen." Aus diesem Grund verzichtet Breihof weitgehend auf eigene Online-Vertriebsaktivitäten.

Ende Oktober 2019 konnte das IT-Service.Network das 400te Mitglied begrüßen - für Synaxon ein Grund zum Feiern mit Kaffee und Kuchen in der Firmenzentrale in Schloß Holte-Stukenbrock.

