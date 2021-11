Secunets Erlös in den ersten neun Monaten 2021 stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp ein Drittel auf 189 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am 3. November 2021 in Essen mitteilte. Dabei verzeichnete Secunet vor allem eine hohe Nachfrage nach sicheren mobilen Arbeitsplätzen. Doch auch im Gesundheitssektor liefen die Geschäfte rund.

Überproportional zum Erlös verbesserte sich das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um mehr als die Hälfte auf 48,7 Millionen Euro. Den bisherigen Ausblick eines Umsatzziels von rund 330 Millionen Euro und eines Ergebnisses vor Zinsen und Steuern in Höhe von etwa 59 Millionen bestätigte der Vorstand. (dpa/rw)