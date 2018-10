Der IT-Spezialist für Server- und Storage-Lösungen, die IT Total AG aus Stuttgart, hat sich mit Wirkung zum 1. August 2018 zu 66 Prozent an der Inlis GmbH beteiligt. Aus der Verzahnung von kurzfristigen Projektgeschäft und langfristig ausgelegten Betreuungskonzepten ergibt sich ein großes Potenzial, heißt es aus Stuttgart weiter. Inlis ist auf die Betreuung und die Managed-Services von IT-Systemen bei mittelständischen Unternehmen spezialisiert.

Inlis-Geschäftsführer Klaus Zehnder soll mit seinem Team weiterhin das Geschäftsmodell in Richtung System und Security Operation Center (SSOC) entwickeln. Dessen Vertrieb wird zentral von der IT Total AG geleitet, mit Michael Hammer in der Doppelfunktion als Geschäftsführer der Inlis GmbH und Vorstand der IT Total.

Die Stärken im Projektgeschäft werden nun durch die Betreuungs- und Managed-Service-Kompetenz ideal ergänzt, heißt es von IT Total weiter. Im Verbund kann so eine optimale Betreuung mit Rundum-Service angeboten werden, die von der initialen Implementierung bis hin zum Management des kompletten Lebenszyklus reicht.

"In diesem Systemverbund erreichen wir eine ideale Kombination der Geschäftsbereiche und -modelle", sagt Klaus Zehnder, Geschäftsführer der Inlis GmbH.

"Mit der Beteiligung hat die IT Total eine Größe und organisatorische Aufstellung erreicht, mit der sie auch bei sehr großen und überregionalen Kunden als leistungsstarker Partner ins Blickfeld rückt", erklärt Michael Hammer, Vorstand der IT Total.