Der Status eines Huawei-Gold-Partners ermittelt und prämiert herausragende IT-Lösungsdienstleister mit umfassender Expertise von State-of-the-Art-Technology, ausgewiesene Lösungskompetenz sowie fortlaufende Weiterbildung und Zertifizierung seiner Experten, heißt es aus Stuttgart. Huawei Technologies gilt - als weltweiter Anbieter von Server- und Storage-Systemen - im deutschen Enterprise Segment fast noch als Geheimtipp.

Die IT Total AG wurde für die Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung von Server- und Storage-Systemen sowie für sein technisches Knowhow im Bereich innovativer Speichersystemlösungen ausgezeichnet.

Die Goldzertifizierung signalisiert ebenfalls eine verstärkte strategische Zusammenarbeit in der Zukunft. Gemeinsam will man innovative Lösungen in den Bereichen Cloud, Big Data und Rechenzentren entwickeln, um die Anforderungen der Digitalisierung performant und zukunftssicher realisieren zu können.

"IT Total ist seit zwei Jahren ein bewährter und kompetenter Partner und bietet die höchste Qualifizierungsstufe, die wir als führender Hersteller bieten", erklärt Martin Kroll, Regional Director der Huawei Technologies Deutschland GmbH, die Entscheidung.

"Wir freuen uns, dass unser Engagement durch einen der aussichtsreichsten Hauptplayer im Storage-Markt durch dessen Goldzertifizierung honoriert wird", sagt Michael Hammer, Vorstand der IT Total. "Wir sind in diesem Bereich sehr gut aufgestellt und haben hochqualifizierte Mitarbeiter. Neben der Goldzertifizierung spricht auch das exzellente Feedback unserer Kunden für den Erfolg der Partnerschaft mit Huawei."