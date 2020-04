Montag, 6. April

Nachdem der Mangel an Schutzkleidung und Beatmungsgeräten immer offensichtlicher wird und die Regierungen weltweit um die wertvollen Bestände ringen, springen nun immer mehr fachfremde Unternehmen ein. So hat Apple in der vergangenen Woche einen selbstentwickelten Gesichtsschutz an ein Krankenhaus in den USA geliefert und dafür Lob von den Ärzten geerntet. Die Produktion soll jetzt hochgefahren werden. Außerdem hat das Unternehmen aus Zuliefer-, Händler-, Partner- und Kundenkreisen rund 20 Millionen Masken gesammelt, die weltweit gezielt dort verteilt werden sollen, wo der Mangel am größten ist. Apple ist auch in der Produktion von Sichtschutzen aktiv, die derzeit von vielen Unternehmen mit 3D-Druckern hergestellt werden.

Im Volkswagenkonzern sind gleich mehrere Unternehmen in die Produktion von Medizintechnik eingestiegen. Lamborghini produziert Atemschutzmasken und Gesichtsschutzvisiere in Italien. Skoda hat zusammen mit einem Institut der TU Prag ein 3D-Druckverfahren zur Herstellung von besonders sicheren FFP3-Atemschutzmasken entwickelt. Die Masken sind dank eines austauschbaren Filters wiederverwertbar, teilte das Unternehmen mit.

Hierzulande gehören die Textilunternehmen Eterna, Trigema und Mey zu den Firmen, die ihre Produktion kurzerhand umgestellt haben und Textilmasken in unterschiedlichen Schutzklassen nähen. Auch der thüringische Matratzenhersteller Breckle fertigt Hunderttausende Atemmasken, die an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gehen sollen. Sogar der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen stellt Atemschutz her, allerdings in einem chinesischen Werk und nur für die eigenen Mitarbeiter vor Ort.

Die Autobauer produzieren Beatmungsgeräte

Auch bei den knappen Beatmungsgeräten tut sich etwas. Im spanischen Werk der Volkswagen-Tochter Seat werden seit einigen Tagen Beatmungsgeräte gebaut. Dafür wurden 150 Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen zusammengezogen, sie fertigen auf der Montagelinie des Seat Leon die Beatmungshilfen. Die mit Unterstützung von Medizintechniker entworfenen Geräte enthalten gut 80 elektronische und mechanische Komponenten, darunter Zahnräder aus dem 3D-Drucker und Getriebewellen. Für den Antrieb sorgt ein umgebauter Scheibenwischermotor.

In den USA arbeiten General Motors (GM), Ford und Tesla ebenfalls fieberhaft an solchen Geräten. Bei Tesla haben Ingenieure solche Maschinen aus Auto-Zulieferteilen entworfen - weil diese eben verfügbar sind. Das Infotainment-System des Model 3 steuert einen Luftstromverteiler, ein anderes Bauelement dient als Sauerstoffmischkammer und der Touchscreen des Model 3 wird für die Steuerung des Beatmungsgeräts herangezogen. Ford arbeitet unterdessen mit General Electrics (GE) zusammen, um Beatmungsgeräte, aber auch Atemschutzmasken und Gesichtsschutzschilde zu bauen. GM bereitet die Produktion von Beatmungsgeräten in einem Werk im US-Bundesstaat Indiana vor und will ebenfalls 50.000 Gesichtsmasken pro Tag herstellen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, denen zufolge die Anstrengungen bereits zu spät komen könnten.

5G ist NICHT für die Pandemie verantwortlich!

In Zeiten des Ausnahmezustands finden Verschwörungstheoretiker viel Zulauf. In England warnte nun Gesundheitsminister Michael Gove davor, den Gerüchten zu glauben, wonach der neue Mobilfunkstandard 5G verantwortlich für den COVID-19-Ausbruch sei. Zuvor hatten Vandalen im englischen Städtchen Blightly versucht, Mobilfunkmasten zu demolieren, weil sie die Emission von Funkstrahlen stoppen wollten, die angeblich für das Virus verantwortlich sei. Gove bezeichnete die Gerüchte als "gefährlichen Unsinn" und bat Professor Stephen Powis, den medizinischen Direktor der Gesundheitsbehörde NHS, klarzustellen, was davon zu halten sei. Der zeigte sich sehr verärgert, sprach von der "gefährlichsten Art von Fake News". Die Mobilfunkmasten seien elementar, um die Kommunikation zwischen Pflegepersonal, den isolierten Menschen sowie zu den Patienten in Quarantäne, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufrechtzuerhalten.

Freitag, 3. April

Der ehemalige NSA-Hacker und IT-Sicherheitsspezialist Patrick Wardle hat zwei besonders gefährliche Sicherheitslücken (Zero-Day-Exploits) in der in diesen Tagen so beliebten Videoconferencing-Software Zoom entdeckt. Hacker können darüber theoretisch uneingeschränkt auf Mac-Rechner von Nutzern zugreifen. TechCrunch berichtet, dass Angreifer Code auf Endgeräte einschleusen und Kamera sowie Mikrofon unter Kontrolle bringen könnten. Wardle hat die Exploits in seinem Blog veröffentlicht, ohne eine Lösung für die Fehler anzubieten. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Fehler bereits ausgenutzt wurden.

Hi @zoom_us & @NCSC - here is an example of exploiting the Zoom Windows client using UNC path injection to expose credentials for use in SMBRelay attacks. The screen shot below shows an example UNC path link and the credentials being exposed (redacted). pic.twitter.com/gjWXas7TMO — Hacker Fantastic (@hackerfantastic) March 31, 2020

Zuvor hatten zwei Hacker bereits einen Bug gefunden, über den Eindringlinge Windows-Paßwörter stehlen können (siehe Tweet). Ein Blog-Beitrag von Firmenchef Eric Yua zeigt, dass Zoom von dem Ansturm der weltweiten Nutzer offenbar komplett überrollt wurde und nun mit großem Eifer daran arbeitet, die Plattform abzusichern.

Derweil hat der Security-Experte Trent Lo zusammen mit Mitgliedern des SecKC in Kansas City ein Programm namens "zWarDial" entwickelt, das automatisch neun-bis elfstellige Zoom-Konferenz-IDs im Netz aufspürt. Es soll pro Stunde rund 100 Zoom-Sitzungs-IDs scannen und Informationen über diese Konferenzen sammeln, berichtet der Sicherheitsexperten Brian Krebs. Das Tool extrahiert den Zoom-Link eines Meetings, Datum und Uhrzeit, den Organisator des Meetings und dessen Thema.

Explosion der Cyberattacken mit Corona-Bezug

Cyberattacken, die von der Corona-Angst profitieren wollen, nehmen derzeit stark zu, während andere Formen von Angriffen rückläufig sind. Das berichtet der IT-Sicherheitsspezialist Checkpoint. Von Januar bis März 2020 seien die Vorfälle in den Firmennetzen weltweit Monat für Monat um durchschnittlich 17 Prozent zurückgegangen. Doch allein in der zweiten Märzhälfte seien Cyberattacken mit Corona-Bezug von ein paar hundert auf über 5000 pro Tag angestiegen.

Checkpoint zählt in diese Kategorie Angriffe, in die Websites mit dem Domain-Inhalt "Corona" oder "Covid" verwickelt sind oder in denen Dateien und E-Mails mit Corona-Bezug auftauchen. 84 Prozent der Angriffe nutzen Phishing-Websites. Checkpoint hat in der zweiten Märzhälfte 30.103 neue Domains mit Corona-Bezug registriert, von denen 0,4 Prozent (131) als gefährlich gelten und "unter Beobachtung" stehen. Seite Jahresbeginn wurden insgesamt 51.000 Corona-Domains angemeldet. Das Unternehmen warnt ausdrücklich vor Angreifern, die E-Mails im Namen von Netflix versenden und so an die persönlichen (Zugangs-)Daten der User gelangen wollen.

Donnerstag, 2. April

Microsoft wird alle internen und externen Veranstaltungen für dieses Jahr als Digitalkonferenzen ausliefern. Man werde mit neuen Plattformen experimentieren, um Partnern, Kunden und Entwicklern "Digital-First-Erfahrungen" in höchster Qualität zu bieten, teilte eine Microsoft-Sprecher gegenüber "ZDNet" mit.

Vom Juli bis zum Dezember 2020 läuft die erste Hälfte des Fiskaljahres 2021 von Microsoft, noch nicht entschieden sei, wie der Konzern im ersten Halbjahr 2021 verfahren will. Zu den in Richtung Digital umgeleiteten Konferenzen gehören die Ignite, die im September 2020 in New Orleans stattfinden sollte, sowie die bereits vorher ins Web verschobenen Konferenzen MVP Summit, Build 2020 und Inspire 2020. Zuvor hatten Google und Facebook ihre Entwicklerkonferenzen I/O beziehungsweise F8 abgesagt.

Endgeräte werden knapp

Laut "Spiegel" führen Homeoffice und Home-Schooling zu Versorgungsengpässen bei PCs und Notebooks. Das Magazin bezieht sich auf den Distributor Ingram Micro, der Lieferverzögerungen aus Asien von sechs bis acht Wochen registriere. Bei Displays sei die Gefahr geringer, da in Europa hohe Lagerbestände vorhanden seien. Durch die Corona-Pandemie wurden die weltweiten Lieferketten beeinträchtigt, gleichzeitig stieg durch die Verbannung vieler Mitarbeiter in die Homeoffices die Nachfrage stark an. Eine Sprecherin von MediaMarkt und Saturn sagte dem Spiegel, auch Webcams, Speichermedien, Tintenpatronen und sonstiges Equipment würden derzeit in Massen verkauft.

Übersicht: Hilfen für Startups

Kurzarbeitergeld, Steuerstundungen, Bürgschaften, Sofortprogramme & Co. - auf der Website Getstarted hat der ITK-Branchenverband Bitkom eine Übersicht veröffentlicht, wo Startups Hilfe bekommen können, wenn sie durch die Corona-Krise in Liquiditätsengpässe laufen. Dort ist zu lesen, welche Besonderheiten in den Bundesländern zu beachten sind, welche KfW-Kredite sich für Startups eignen, was es mit den Bürgschaften der Länder auf sich hat, wem der Wirtschaftsstabilitätsfonds nützt und unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf einen Zuschuss aus dem Corona-Soforthilfeprogramm besteht. Der Bitkom hat ebenfalls eine Anleitung für Startups zum Beantragen von Kurzarbeitergeld publiziert.

Engpass VPN: Cisco zieht beim Homeoffice alle Register

Auch großen ITK-Konzernen fällt der Umstieg auf eine konzernweite Homeoffice-Regelung nicht leicht, wie das Beispiel Cisco zeigt. Bailey Szeto, Vice President Customer & Seller, sagte anlässlich einer digitalen Live-Konferenz in der Region Asien-Pazifik und Japan, dass Cisco vom 16. März an, als eine verbindliche Homeoffice-Regelung für alle Beschäftigten eingeführt wurde, mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hatte. "Wir mussten das für 140.000 Mitarbeiter und Partner umsetzen, das bedeutete, dass wir 130.000 Endgeräte und 55.000 beruflich genutzte Privatgeräte (ByoD) in 498 Büros in 94 Ländern vorbereiten mussten", zitiert "The Register" den Manager.

Die vorhandenen Systeme seien nicht darauf vorbereitet gewesen, mit den ganzen Mitarbeitern im Homeoffice fertig zu werden. Szeto führte nicht im Detail aus, wie die technischen Probleme in den Rechenzentren und an den Arbeitsplätzen konkret aussahen, doch er sagte, dass vor allem Engpässe bei den lokalen VPN-Kapazitäten Sicherheitsfragen aufgeworfen hätten. "Manchmal ist es unmöglich, genügend Ressourcen an einem bestimmten Ort aufzubauen. Dann nutzen wir den Vorteil unserer weltweiten Ausrichtung und stellen Verbindungen zu anderen VPN-Ressourcen her." Auch habe sich Split-Tunneling als nützlich erwiesen. Die Technik sorgt dafür, dass nur der hochsensible Datenverkehr über ein VPN läuft, während die restlichen Daten über das öffentliche Internet transportiert werden.

Auch habe Cisco solche Webseiten identifiziert, die sicher ohne VPN zugegriffen werden könnten - allen voran die der großen SaaS-Provider. So seien Ressourcen für den sensibleren Traffic freigeworden. Wenn Cisco-Mitarbeiter Webex-Konferenzen nutzen oder mit Microsoft Office 365 arbeiten, dann müssen sie laut Szeto nicht den ganzen Tag die VPNs beanspruchen. Diese Cloud-Lösungen seien von sich aus sicher genug. In einem wöchentlichen Meeting für alle Mitarbeiter hat auch CEO Chuck Robbins auf die neuen IT-Nutzungsregeln hingewiesen.

Mittwoch, 1. April

Mit Pepp-PT (Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing) haben 130 Wissenschaftler aus europäischen Unternehmen und Institutionen den Prototypen einer Tracking-App entwickelt, die einen anderen, datenschutzfreundlicheren Ansatz verfolgt als die Pendants mancher asiatischer Staaten. Nutzer können sich Apps, die auf diesem Plattformansatz basieren, demnächst auf ihre Phones laden. Bei aktivierter Bluetooth-Funktion schlagen solche Apps Alarm, wenn deren Nutzer sich in der Nähe einer erwiesenermaßen positiv getesteten Corona-infizierten Person aufgehalten hat, die das Pepp-PT-System ebenfalls nutzt.

Dabei wird nicht sichtbar, wer die infizierte Person ist und wann oder wo der Kontakt stattgefunden hat. Ziel ist es, Menschen davor zu warnen, wenn der Abstand zu einer Risikoperson unterschritten wird. Im Gespräch mit dem "Spiegel" sprechen die Entwickler von einer "Referenzimplementierung", der Quellcode der App soll ebenso wie das Backend sowie die Rumpfversion einer App zur Verfügung gestellt werden. Länder oder Start-ups können darauf aufsetzend eigene Apps entwickeln.

Achim Berg, Präsident des ITK-Branchenverbands Bitkom, rief die Bürger auf, die Pepp-PT-App flächendeckend zu nutzen, sobald sie verfügbar ist. Man könne damit leicht nachzuvollziehen, ob man mit Infizierten in Kontakt gekommen ist, die noch keine Symptome gezeigt haben aber bereits ansteckend sind. "Sobald ein solcher Kontakt festgestellt wird, können die Betroffenen benachrichtigt werden, um sich testen zu lassen, sich umgehend vorsorglich in Quarantäne zu begeben und jegliche Kontakte zu unterbinden. Genau das ist jetzt nötig, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, und das kann auch vollständig unter Wahrung der Privatsphäre geschehen."

MS-Teams-Anrufe aus Slack heraus möglich

Anwender der Collaboration-Software Slack können jetzt über die neue "Microsoft Teams Calls App" Nutzer des Konkurrenzprodukts Microsoft-Teams anrufen und sich in Videokonferenzen einwählen. Auch mit Zoom, Cisco Jabber, Dialpad, Webex und RingCentral wurde Slack integriert. Slack zählt mittlerweile rund 13 Millionen aktive Nutzer, Microsoft Teams bringt es sogar auf 44 Millionen täglich aktive User.

Westaustralien will Bürger überwachen

Dass ein Staat auch seine autoritäre Seite zeigen kann, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, demnonstriert gerade In Down Under der Bundesstaat Westaustralien. Wie "The Register" berichtet, hat sich das Land selbst das Recht erteilt, Beobachtungssysteme in den Wohnungen von Menschen zu installieren, die unter Quarantäne stehen. Ebenso können dort Personen gezwungen werden, Tracking-Armbänder oder sonstige Gadgets mit sich zu führen, damit ihr Bewegungsradius überwacht werden kann.

Das Gesetz "Emergency Management Amendment (COVID-19 Response) Bill 2020 (PDF)" wurde gestern in einer kurzen Parlamentsdebatte verabschiedet. Der "Staatliche Koordinator für Notfälle" darf jetzt Bürger anweisen, ein staatlich geprüftes elektronisches Überwachungsgerät bei sich zu tragen oder in Wohnung oder Büro zu installieren. Wer versucht, solche Geräte zu beschädigen oder auszutricksen, muss mit Geld- oder sogar Gefängnisstrafen rechnen.

Kostenlose Softwareangebote von Cherwell

Immer wieder bieten IT-Hersteller aus Anlass der Corona-Krise bestimmte Produkte vergünstigt oder - vorübergehend - kostenlos an. Jetzt hat sich auch der Enterprise-Service-Management-Spezialist Cherwell zum Kreis dieser Anbieter gesellt. Neue mApps werden auf dem hauseigenen Marketplace zum kostenlosen Download angeboten, mit denen Unternehmen die Mitarbeiter im Homeoffice besser anbinden können sollen. Mit den Cherwell Remote Employee Management können Mitarbeiter daheim ohne bürokratischen Aufwand Programme oder IT-Ausstattung anfordern.

Risiko-Management-Framework für Corona-Besonderheiten

Der israelische SaaS-Cybersecurity-Spezialist CyGov hat seine proprietäre Risiko-Management-Plattform geöffnet und eine auf dem NIST-800-64-Framework basierende Plattform geschaffen, die auf die neuen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie eingeht. Oft würden Mitarbeiter im Homeoffice Systeme und Daten unbeabsichtigt kompromittieren. Sie nutzten unsichere Geräte und Anwendungen, was eine Bedrohung für das gesamte Unternehmen darstelle. Das neue Framework helfe, die durch die Pandemie entstandenen Risiken besser zu überwachen. CyGov bietet seine Plattform kostenlos an. Außerdem unterhält das Unternehmen eine Corona-Taskforce, die Unternehmen mit einem News Feed über neue Bedrohungen und Vorfälle auf dem Laufenden hält.

Kostenloser Phishing-Guide

Generell ist es in diesen Tagen keine schlechte Idee, alle Mitarbeiter in Sachen IT-Sicherheit und Phishing auf dem Laufenden zu halten und zu schulen. Kostenlose Hilfe kommt vom Münchner Cloud-Services-Anbieter Retarus, das den "Anti-Phishing-Guide" herausgebracht hat. Erklärt wird beispielsweise der neue Trend "Chefbetrug" (CxO Fraud): Angreifer geben sich als Vorgesetzte aus und versuchen, mit dem Verweis auf hohe Dringlichkeit und Vertraulichkeit, von Mitarbeitern vertrauliche Informationen zu ergaunern odert sie zur Transaktion von Firmengeldern zu veranlassen.

Touren-Management für kleinere Logistiker

Aus Potsdam kommt eine Lösung für das Touren-Management, die jetzt ebenfalls für drei Monate kostenlos zu haben ist. Aufgrund der schwierigen Situation an vielen Grenzen ist der Warentransport zu einem Unsicherheitsfaktor geworden, weshalb das Startup Synfioo seinen OnTime Navigator empfiehlt. Er ermöglicht das Abrufen von ETA-Prognosen (Estimated Time of Arrival) sowie von Bewegungs- und Störungsdaten. Außerdem ist eine detaillierte Kartenansicht im Lieferumfang, die das Visualisieren des Status Quo in Echtzeit ermöglicht. Auch kleinere Fuhrunternehmen können mit den Versendern und Empfängern der Waren Daten zum Transportverlauf teilen.

Dienstag, 31. März

IBM hat mehrere Initiativen zur Bewältigung der COVID-19-Krise gestartet. So soll die Call for Code Global Challenge, die sich bislang vor allem mit Lösungen rund um den Klimawandel befasste, nun auch als Plattform dienen, auf der Entwickler aus der ganzen Welt gemeinsam Lösungen für die Corona-Krise erarbeiten sollen. Die drei Hauptbereiche umfassen die Krisenkommunikation während eines Notfalls, Möglichkeiten zur Verbesserung des Fernlernens sowie Vorschläge, wie man kooperative lokale Gemeinschaften unterstützen kann.

IBM stellt Kunden derzeit ausgewählte Cloud-, Watson- und Security-Services für 90 Tage kostenlos zur Verfügung. Wissenschafter auf der ganzen Welt können außerdem Zugang zu Hochleistungs-Computing-Systemen des neu gegründeten "COVID-19-High-Performance Computing Consortium" beantragen. Es umfasst aktuell 16 Supercomputing-Systeme mit einer Rechenpower von 330 Petaflops. Damit können Berechnungen und Simulationen der Epidemiologie oder Bioinformatik, die auf traditionellen Plattformen Monate oder Jahre dauern würden, in kurzer Zeit durchgeführt werden. Mehr Informationen zu allen Angeboten finden Sie hier.

In der Digitalbranche ist die Stimmung im Lauf der vergangenen Wochen stark gesunken. Wie der ITK-Branchenverband Bitkom zusammen mit dem ifo Institut mitteilt, verzeichnete jedes dritte Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche im März einen Nachfragerückgang. 55 Prozent stellen negative Folgen der Corona-Krise fest, 42 Prozent können bislang keine Eintrübungen in ihren Geschäften feststellen. Drei Prozent freuen sich sogar über einen positiven Effekt.

Der Digitalindex von Bitkom und ifo, der sich aus der Einschätzung von Geschäftslage und Geschäftserwartung errechnet, notiert aktuell noch bei 0,6 Punkten. Im Februar stand er bei 24,6 Punkten. Damit wurde der niedrigste Wert seit der Finanzkrise im Jahr 2009 erreicht. Wie sind die Erwartungen für die nächsten Monate? Die Mehrheit rechnet von April bis September 2020 mit einer weiteren Verschlechterung der Geschäftslage. Allerdings wird die aktuelle Geschäftslage überwiegend positiv eingeschätzt, auch wenn sie unter den Februar-Wert gesunken ist.

ITK ist Stabilitätsanker der Wirtschaft

Bitkom-Präsident Achim Berg stellte fest, dass die ITK-Branche ihre Situation derzeit besser beurteile als die Wirtschaft insgesamt. Aber die Krise wirke sich nun auch in diesem Markt auf die Auftragslage aus, die Stimmung werde schlechter. Dennoch sei die ITK der "Stabilitätsanker", sie halte "in Zeiten von Ausgangssperren, Kontaktverboten und Produktionsstopps die Reste des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens aufrecht".

Ein Blick auf die derzeitige Stimmung in der deutschen Gesamtwirtschaft gibt dem Bitkom-Präsidenten recht: Der ifo-Geschäftsklima-Index drehte im März ins Minus und stürzte auf -11,8 Punkte ab. Damit haben sich die Erwartungen so stark eingetrübt wie niemals zuvor. Am härtesten trifft es derzeit die Branchen Tourismus, Gastgewerbe und Industrie.

Österreich beginnt mit Maskenpflicht

In Österreich wird es voraussichtlich ab Mittwoch (1. April) Pficht, Mund- und Nasenschutz zunächst beim Einkaufen zu tragen. Die Supermärkte sollen die Verteilung der Atemmasken übernehmen. Masken sollen künftig aber icht nur beim Shopping, sondern überall in der Öffentlichkeit getragen werden.

Chinesische Wissenschaftler kritisieren schon länger, dass Europa und die USA auf Schutzmasken verzichten, obwohl das COVID-19-Virus per Tröpfcheninfektion übertragen wird. George Gao, Generaldirektor des Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) und einer der Entdecker von SARS-CoV-2, sagte in einem Interview mit "Science": "Der große Fehler, den Europa und die USA machen, ist meiner Meinung nach, dass die Menschen keine Masken tragen müssen. Das Virus wird durch Tröpfchen und engen Kontakt übertragen. Tröpfchen spielen eine wichtige Rolle, und wenn Menschen sprechen, dann kommen immer Tröpfchen aus dem Mund. Viele Menschen sind infiziert, ohne Symptome zu zeigen. Würden sie Masken tragen, könnte das dazu beitragen, dass Tröpfchen mit dem Corona-Virus nicht mehr entweichen und andere infizieren können." Einen lesenswerten Beitrag zum Thema Maskenschutz finden Sie bei "Wired".

Der amerikanische Medizintechnik-Hersteller Abbott hat bei der Entwicklung eines COVID-19-Schnelltests offenbar einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Innerhalb von fünf bis 13 Minuten lasse sich mit einem handlichen Set feststellen, ob eine Probe mit Sars-CoV-2 infiziert sei. Der Test wurde von der Food and Drug Administration (FDA) im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens zugelassen. Abbott will nun mit 50.000 Tests täglich starten und die Produktion schnell hochfahren.

"The Verge" berichtet, es müssten künftig keine Proben mehr in irgendwelche Labors geschickt werden. Der Arzt könne einen Abstrich aus Nase oder Rachen in seiner Praxis machen und diesen in einer kleinen Maschine ("ID NOW"), die nicht größer sei als ein handelsüblicher Toaster, überprüfen. Zuvor hatte die FDA bereits einen Test der Firma Cepheid zugelassen, der in Krankenhäusern zum Einsatz kommen und nach immerhin 45 Minuten Ergebnisse liefert.

Ein Studententeam des Massachusetts Institute of Techgnology (MIT) hat schon vor zehn Jahren ein einfaches, rudimentäres Beatmungsgerät unter dem Namen "MIT E-Vent" entwickelt, das nun als Open-Source-Blaupause zum Nachbau bereitsteht. Anders als die teuren Beatmungsgeräte in Krankenhäusern handelt es sich hier um einen manuell betriebenen Apparat, der ursprünglich für den Einsatz in abgelegenen Regionen und in Entwicklungsländern vorgesehen war. Das Gerät ist nur für den absoluten Notfall gedacht. Derzeit prüft die FDA den Einsatz. Die Studenten haben den alten Entwurf ein wenig modifiziert, um einen einfachen Nachbau und Betrieb zu gewährleisten.

IBMs Supercomputer Summit wird derzeit vom US Department of Energy zweckentfremdet. Der Numbercruncher soll chemische Komponenten identifizieren, die das Coronavirus stoppen könnten. Die Rechenpower wird konkret dazu genutzt, ein spezifisches Protein namens Spike anzugreifen, das an der Oberfläche des Viruspartikels sitzt und die Verbindung mit menschlichen Zellen ermöglicht. Der Bolide hat bereits Simulationen mit mehr als 8000 Komponenten durchgeführt, um ein Molekül zu finden, das Spike lahmlegt. Erste Ergebnisse zeigen, dass 77 Komponenten dazu imstande sein könnten. Das ist aber nur der Anfang, ausführliche klinische Studien müssten Aufschluss darüber geben, ob die jeweiligen Substanzen auch in eine verträglichen Art und Weise verabreicht werden können.

ifo erwartet Kurzarbeit-Welle

Die Corona-Krise könnte jeden zehnten Mittelständler in die Insolvenz führten. Das sagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Er bezog sich dabei auf eine noch nicht veröffentlichte Sonderauswertung einer Umfrage unter 15.000 Unternehmen. Im Reise- und Gastgewerbe seien bis zu 40 Prozent der Betriebe bedroht.

Getty Museum lädt ein, kreativ zu werden

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



?? Choose your favorite artwork

?? Find three things lying around your house?

?? Recreate the artwork with those items



And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V — Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020

Wie wär's mit etwas Kreativität? In den USA hat das J. Paul Getty Museum in Los Angeles die Menschen eingeladen, kreativ zu werden. Sie wurden aufgefordert, ihr Lieblingskunstwerk mit nur drei Handgriffen nachzubilden und das Ergebnis als Foto hochzuladen. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen.

Freitag, 27. März

). Die weltweit meisten Corona-Infizierten gibt es nun in den USA. Die Johns Hopkins Universität zählt aktuell 86.012 Erkrankte in den Staaten, 1301 Menschen starben. Am schlimmsten ist die Lage in New York, wo inzwischen rund 38.000 Einwohner unter dem COVID-19-Virus leiden. US-Präsident Donald Trump verfolgt nun die Strategie, einzelne Regionen in unterschiedliche Risikoklassen zu unterteilen, wo dann individuell entschieden werden kann, ob Quarantäne verordnet oder die Einschränkungen wieder gelockert werden sollen. In Deutschland sind momentan 49.344 Menschen vom Virus betroffen (304 Tote, Stand 27.3., 16.51 Uhr).

Die Sharing Economy leidet

Nach Lime und Bird/Circ stellt nun auch der E-Tretroller-Anbieter VOI seine Dienste vorübergehend ein. Die E-Scooter werden kaum noch genutzt, nachdem die Menschen auf Geschäftsreisen, Kneipenbesuche oder Ausflüge aller Art (zwangsläufig) verzichten. Unterdessen brechen auch Carsharing-Anbietern wie ShareNow oder Flinkster die Geschäfte weg. Alle Anbieter von Mobiltätsangeboten versichern derzeit, dass sie ihre Flotten nach strengsten Hygienekriterien reinigen.

Trotz der Krise bemühen sich die Fahrdienst-Unternehmen Uber und Lyft um Zuversicht, was in den vergangenen Tagen bei den Aktionären gut ankam. Uber-CEO Dara Khosrowshahi betonte die gute Liquidität des Unternehmens und die starke Positionierung im Markt. Er räumte aber ein, dass viele Fahrer eine schlimme Zeit durchmachten, weshalb man nun eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Fahrer ankündige. Die Buchungen in stark betroffenen Märkten wie Seattle seien im Vergleich zum Vorjahr um 60 bis 70 Prozent zurückgegangen.

Uber profitiert derzeit vom Lieferservice Uber Eats, da sich viele Menschen ihre Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Über ein solches Angebot verfügt der Rivale Lyft nicht, soll sich aber angeblich damit beschäftigen. Unter einem massiven Umsatzeinbruch leidet auch Airbnb, der weltgrößte Vermittler von Privatunterkünften. Nichtsdestotrotz kündigte CEO Brian Chesky in einem Twitter-Post an, er wolle 100.000 Unterkünfte für Helfer in der Corona-Krise zur Verfügung stellen. Gesundheitsdienstleister und Ersthelfern müssten nahe bei ihren Patienten sein, dabei aber einen sicheren Abstand zu ihren Familien halten. Mit kostenlos bereitgestelltem Wohnraum wolle Airbnb dabei helfen.

Die Schul-Cloud des HPI ist für alle da

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) steht nun allen Schulen offen, die in ihrem Bundesland noch kein eigenes Cloud-Angebot nutzen können. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagte, es müssten alle Ressourcen mobilisiert werden, damit der Unterricht in diesen schwierigen Zeiten zumindest teilweise stattfinden könne. Die Schul-Cloud wurde vom Bund ins Leben gerufen und vom HPI umgesetzt. Der Ministerin zufolge hat sie sich als digitale Lerninfrastruktur gut etabliert. Sie wird bereits von vielen Gymnasien genutzt, die einen Schwerpunkt auf die sogenannten MINT-Fächer legen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Als künftige Landeslösung wird die Schul-Cloud schon in den Ländern Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen ausprobiert, jetzt kommt Sachsen-Anhalt noch hinzu. Die Schülerinnen und Schüler können dort gemeinsam Unterrichtsmaterial bearbeiten, Lehrkräfte können naturwissenschaftliche Experimente einstellen sowie auf Bildungsmaterialien zugreifen, die von den Lernenden dann beliebig oft abgerufen werden können.

Karlicek betont, die Zuständigkeit der Länder für die Schulen und damit auch für digitale Lehrinhalte solle "selbstredend" nicht in Frage gestellt werden. Es geht um Soforthilfen für Schulen "in einer nie dagewesenen und bislang kaum vorstellbaren Notlage". Deshalb sei das Angebot auch auf die Dauer der Krise beschränkt. Der Bund wolle sein Möglichstes tun, um die Lehrerinnen und Lehrer in der aktuellen Herausforderung zu unterstützen und ebenso den Schülerinnen und Schülern zu helfen. Auch könne die Cloud nur eine Ergänzung zum Präsenzunterricht sein. Karlicek forderte die Bundesländer zudem auf, Mittel aus dem DigitalPakt Schule abzurufen.

Apple verwöhnt Mac-Anwender

Apple verhilft seinen Kunden zu Ablenkung in schweren Zeiten: Sie können die Videoschnitt-Software "Final Cut Pro X" und die Software für Audioproduktion "Logic Pro X" 90 Tage lang kostenlos anwenden. Für die beiden Anwendungen ist ein Mac-Rechner erforderlich. Final Cut Pro X braucht mindestens das Betriebssystem macOS Mojave, Version 10.14.6, sowie rund 4 GB an freiem Speicherplatz. Logic Pro X läuft auch noch unter dem macOS High Sierra, Version 10.13.6, und benötigt 6 GB Speicher.

Donnerstag, 26. März

). In Deutschland erhöht sich die Zahl der COVID-19-Infektionen derzeit in größeren Sprüngen. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge haben sich mittlerweile mehr als 36.500 Menschen angesteckt, was eine Steigerung um knapp 5000 Fälle innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Laut RKI sind bisher hierzulande rund 200 Menschen an dem Virus gestorben. Die Johns Hopkins University, die etwas anders zählt, kommt auf 37.323 Infektionen und 206 Todesfälle in Deutschland.

Bosch entwickelt Schnelltest

Mit dem Schnelltest "Vivalytic" will die Bosch Healthcare Solutions GmbH eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in weniger als zweieinhalb Stunden erkennen. Außerdem könne der Test direkt am Ort der klinischen Behandlung durchgeführt werden, teilt das Unternehmen mit. Momentan müssen Patienten bei Tests mit Wartezeiten von ein bis zwei Tagen rechnen, deshalb wäre der voraussichtlich ab April verfügbare "vollautomatisierte, molekulardiagnostische Test" ein großer Fortschritt. Der Schnelltest ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Bosch-Gesundheitssparte mit dem nordirischen Medizintechnik-Unternehmen Randox Laboratories Ltd. In Labortests mit SARS-CoV2 lieferte der Test Ergebnisse mit einer Genauigkeit von über 95 Prozent. Außerdem erfüllt er die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Viele günstige Fortbildungsangebote

Wer die Chance nutzen und sich fortbilden möchte, hat jetzt gute Chancen, kostenlose Angebote zu finden. Beispielsweise bietet der ITK-Branchenverband Bitkom vielfältige Schulungs- und Trainingsangebote an - sogar Empfehlungen für Unternehmen, die mit der Corona-Krise fertig werden müssen. Auch SAP offeriert spannende Lernangebote, kostenlos und bei weitem nicht nur zu SAP-Themen. In die Microsoft-Welt lässt sich hier eintauchen, und wer generell nach kostenlosen, weltweiten Online-Angeboten (Moocs) sucht, wird hier fündig.

Mittwoch, 25. März

. US-weit werden derzeit 46.481 Infektionen gezählt, 593 Menschen haben nicht überlebt. In Europa grassiert die Seuche in Italien (63.927 Infizierte, 6077 Tote) und nun vor allem auch in Spanien, wo 39.673 Menschen krank und 2.696 gestorben sind.

Vodafone und das Startup Corevas wollen mit dem Video-Chat-System "EmergencyEye" Ärzten helfen, Patienten aus der Ferne zu behandeln. Auch andere Anbieter wie Compugroup und Tomedo bieten Videosprechstunden an.

Digitale Signatur als Schnäppchen

Auch der Softwarehersteller d.velop will seinen Kunden in der Not helfen. Damit Unternehmen den Geschäftsbetrieb auch mit vielen Mitarbeitern im Home-Office aufrechterhalten können, erhalten sie "d.velop sign", eine App für die rechtsgültige digitale Signatur, für acht Wochen kostenlos - allerdings begrenzt für bis zu 500 Signaturen. Das Paket "Free for 8 weeks" findet sich im d.velop store. Damit sind Unternehmen in der Lage, Verträge, Rechnungen und andere Dokumente aus dem Home-Office heraus rechtswirksam zu unterzeichnen. Das Softwarehaus aus Gescher verspricht sich von diesem Angebot sicher auch, dem Marktführer für digitale Signaturen, Docusign, etwas entgegenzusetzen.

Anträge auf Kurzarbeit werden explodieren

). In Deutschland wollen derzeit 77.000 Betriebe Kurzarbeit anmelden. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil der Funke Mediengruppe. Damit sei das Ende der Fahnenstange allerdings noch längst nicht erreicht, so Heil, alle Bundesländer und nahezu alle Branchen seien betroffen. Der Minister empfahl den Unternehmen, wo immer möglich das Kurzarbeitergeld aufzustocken, damit die Beschäftigten in etwa ihren normalen Lohn weiterbeziehen könnten.

Die Deutsche Bank hat gestern angekündigt, ihr Filiallnetz während der Pandemie von 500 auf 290 zu verkleinern. Die Selbstbedienungsbereiche sollen offenbleiben. Die HypoVereinsbank schließt ebenfalls knapp ein Drittel ihrer Filialen und ruft die Kunden auf, über Telefon und Video-Call zu kommunizieren. Sparkassen, Commerzbank und Postbank halten ihre Filialen erst einmal offen, allerdings auf Sparflamme. Bankkunden wird aus Hygienegründen empfohlen, mit EC- oder Kreditkarte zu zahlen.

Trump empfiehlt back to work - schon zu Ostern

"Ostern ist ein schöner Zeitpunkt" - US-Präsident Donald Trump hofft, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schon in gut zwei Wochen wieder lockern zu können. Damit sorgte er in Fachkreisen mindestens für Verwunderung. Es sei gefährlicher, eine "massive Rezession oder Depression" zuzulassen als eine "Grippe", so die Logik des ersten Mannes der USA, auch die Sterberate fiele im Falle eines Wirtschaftseinbruchs höher aus. Momentan beklagen die Amerikaner laut Johns Hopkins University 801 Tote bei 55.225 Infizierten (Stand 25.3., 8.30 Uhr), nur in China und Italien sieht die Lage noch schlimmer aus. UN-Experten glauben, dass die Staaten nach Europa das neue Epizentrum der Pandemie werden könnten.

Nach mehrtägigen Verhandlungen hat der US-Kongress nun ein zwei Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind Einmalzahlungen von 1200 Dollar an die meisten Amerikaner, eine Ausweitung des Arbeitslosengeldes und ein Programm zur Unterstützung von Kleinbetrieben (367 Milliarden Dollar). Auch den Krankenhäusern soll finanziell geholfen werden. Noch unklar ist, wie die Amerikaner mit großen Konzernen in Schieflage umgehen wollen, allen voran den Fluggesellschaften. Hier waren großzügige, subventionierte Kredite diskutiert worden.

Dienstag, 24. März

Die in den Verbänden ANGA, Bitkom, BREKO, BUGLAS und VATM organisierten Telekommunikationsnetzbetreiber fordern einen freien Zugang zu den Telekommunikationsanlagen für ihre Techniker. In einer gemeinsamen Erklärung bitten die Interessenvertretungen Bund und Länder, dass ihre Servicetechniker ungehindert zu den Anlagen für Sprach- und Datenkommunikation sowie für Fernseh- und Radioübertragung gelangen können. Die notwendigen Schutzmaßnahmen würden dabei "selbstverständlich" eingehalten.

). Die Präsidenten Thomas Braun (ANGA), Achim Berg (Bitkom), Norbert Westfal (BREKO), Theo Weirich (BUGLAS) und Martin Witt (VATM) schreiben: "Die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Verwaltung, die Tätigkeit von Sicherheitsbehörden, die Verhinderung von Versorgungsengpässen, die wirtschaftliche Tätigkeit der Industrie und vieler Unternehmen, ebenso wie das mobile Arbeiten und die private Kommunikation hängen von einem einwandfreien Funktionieren der Telekommunikationsnetze ab. Unsere Unternehmen und ihre Dienstleister benötigen eine einfache und bundesweit einheitliche Sondergenehmigung, die ihnen auch im Fall noch weiterreichender Einschränkungen gestattet, für die Sicherstellung des Netzbetriebs zu sorgen."

Europa muss dem Mittelstand helfen

Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) hat gemeinsam mit 44 weiteren nationalen Organisationen und dem Dachverband European DIGITAL SME Alliance eine stärkere Berücksichtigung des europäischen Mittelstands im EU-Budget 2021 bis 2027 gefordert. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) leiden den Ausführungen zufolge sowieso schon unter Fachkräftemangel und zu geringen Forschungsetats, jetzt komme noch die Corona-Krise dazu.

Kernforderung ist, dass die Mittelständler die Hälfte des EU-Budgets für digitale Innovationen erhalten müssten. Dieses Budget umfasst Programme wie Horizon Europe, Digital Europe, Connecting Europe Facility und weitere Förderinstrumente. Aktuell erhielten die KMU nur rund 20 Prozent dieser Fördermittel, während große Unternehmen, Universitäten und andere Forschungseinrichtungen 80 Prozent unter sich aufteilten. BITMi-Präsident Oliver Grün glaubt, dass die europäische Genesung nach der Pandemie stark an einem gesunden Mittelstand hängt, weshalb hier eine breite Unterstützung Sinn gebe.

Hilfen ab nächster Woche

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte heute im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Bundesmittel für notleidende Unternehmen und Selbstständige sollen von Mitte nächster Woche an ausgezahlt werden. Dann sollten alle Bundesländer geklärt haben, welche Behörden das Geld auszahlen, so der Minister, der ein unbürokratisches, "wo immer möglich auch elektronisches" Vorgehen ankündigte.

In Deutschland denken die großen Supermarktketten über einen geordneten Einlass nach, um das Ansteckungsrisiko für ihre Kunden zu senken. Nordrhein-Westfalen hat dazu sogar einen Erlass herausgebracht, nachdem sich nicht mehr als ein Kunde auf einer Fläche von zehn Quadratmetern befinden darf. Insgesamt ist die Situation aber überall entspannt.

Bundestag will "Epidemiefall" ausrufen

Die ARD berichtet mit Bezug auf Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, dass der Bundestag morgen den Epidemiefall ausrufen werde. Die Regelung solle auf ein Jahr begrenzt sein. Der "Gesetzentwurf zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" räumt dem Bund für einen befristeten Zeitraum zusätzliche Kompetenzen ein, um schnelle Entscheidungen herbeiführen zu können.

Das Bundesgesundheitsministerium wird demnach ermächtigt, Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen und die Gesundheitsversorgung in die Hand zu nehmen. Unter anderem werden damit Melde- und Untersuchungspflichten geregelt und Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Arzneimitteln, Schutzausrüstung und Labordiagnostik verhängt. Der Bund kann dann auch die Vorschriften in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen flexibler handhaben. Für Deutschland zählt das John-Hopkins-Institut derzeit 30.150 Infizierte und 130 Todesfälle in Deutschland (Stand 24.3., 14:37 Uhr).

Trump ändert die Tonlage

US-Präsident Donald Trump spricht nicht mehr vom "chinesischen Virus", sondern von der "unsichtbaren Plage", nachdem er massive Kritik von asiatisch-stämmigen Mitbürgern einstecken musste. Generell sind die Amerikaner mit dem Krisenmanagement ihres Präsidenten nicht zufrieden. Es fehlt überall nicht nur an Tests, sondern auch an Masken, Schutzkleidung und Beatmungsgeräten.

Gestern Abend hat der US-Präsident das Kriegsgesetz "Defense Production Act" erstmals angewandt, um Hamsterkäufe zu unterbinden. Jetzt steht das Horten von Arzneimitteln unter Strafe, um Wucherpreise für Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken und andere lebenswichtige Produkte zu verhindern. In den Bundesstaaten wird indes verlangt, dass die Regierung die Industrie verpflichten soll, kriegsentscheidende Güter herzustellen.

In den USA verbreitet sich die Corona-Pandemie derzeit in großer Geschwindigkeit, besonders New York ist schwer betroffen. US-weit werden derzeit 46.481 Infektionen gezählt, 593 Menschen haben nicht überlebt. In Europa grassiert die Seuche in Italien (63.927 Infizierte, 6077 Tote) und nun vor allem auch in Spanien, wo 39.673 Menschen krank und 2.696 gestorben sind.

Montag, 23. März

). Heute entscheidet das Bundeskabinett im Kanzleramt über ein Hilfspaket für die deutsche Wirtschaft, das noch in dieser Woche alle parlamentarischen Hürden nehmen soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich per Videokonferenz zuschalten. Sie befindet sich seit gestern in häuslicher Quarantäne, nachdem ein Arzt, der ihr eine Pneumokokken-Impfung verabreicht hatte, anschließend positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Am kommenden Mittwoch soll der Bundestag die Maßnahmen verabschieden, am Freitag dann der Bundesrat seinen Segen geben.

Schnelle Hilfe für Selbständige

Mit einem Notpaket in Höhe von 40 Milliarden Euro will die Bundesregierung zunächst Kleinbetrieben und Selbstständigen für drei Monate mit Beträgen zwischen 9000 und 15.000 Euro unter die Arme greifen. Das berichten verschiedene Medien, darunter Spiegel und Zeit. Versprochen wurde ein schnelles, unbürokratisches Vorgehen. Die Betroffenen müssen nur glaubhaft versichern, dass sie durch die Corona-Krise einen Liquiditätsengpass haben.

Für große Konzerne sind im Notfall sogar temporäre Verstaatlichungen vorgesehen. Für die Lufthansa beispielsweise würde der Bund dann milliardenschwere Garantien geben und auch Schuldtitel übernehmen. Wenn die Krise vorbei ist, sollen solche Unternehmen wieder privatisiert werden. Ihnen soll zudem ein Aufschub bei den Steuerzahlungen gewährt werden.

Für große Konzerne sind im Notfall sogar temporäre Verstaatlichungen vorgesehen. Für die Lufthansa beispielsweise würde der Bund dann milliardenschwere Garantien geben und auch Schuldtitel übernehmen. Wenn die Krise vorbei ist, sollen solche Unternehmen wieder privatisiert werden. Ihnen soll zudem ein Aufschub bei den Steuerzahlungen gewährt werden.

Informationen über wirtschaftliche Folgen des Coronavirus und Soforthilfen:

Um all das zu finanzieren, muss die Bundesregierung so viele Schulden aufnehmen wie noch nie. Allein für 2020 rechnet das Finanzministerium mit Kosten für Hilfsprogramme von rund 123 Milliarden Euro. Gleichzeitig dürften weniger Steuern hereinkommen, vermutlich wird das Minus bei 33 Milliarden Euro liegen. Finanzminister Olaf Scholz geht deshalb von einer Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro aus - 100 Milliarden Euro mehr als die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt. Diese soll deshalb über eine Notfallregel vorübergehend außer Kraft gesetzt werden.

Kurzarbeit als Rettungsanker

Wie in der Finanzkrise können Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, wenn die Aufträge ausgehen sollten. Dann übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des Lohns, bei Beschäftigten mit Kindern 67 Prozent. Die Unternehmen bekommen Sozialbeiträge erstattet. Derzeit geht der Bund von gut zehn Milliarden Euro an Kosten für Kurzarbeitergeld aus.