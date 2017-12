Immer mehr Kunden sind bestens informiert. Sie recherchieren im Internet, stehen im Austausch mit anderen Anwendern und erheben deshalb immer höhere Ansprüche an die Qualität der sie betreuenden Dienstleister.

Mit dem herkömmlichen Vertrieb von Produkten bekommt man bei diesen Kunden keinen Fuß in die Tür. Der klassische IT-Verkäufer ein Auslaufmodell. Doch diese Erkenntnis allein reicht nicht. Viele IT-Unternehmen suchen nach wie vor nach Lösungen, ihren IT-Vertrieb neu aufzustellen. In dem Executive Channel Education Seminar am 1. Februar 2017 diskutieren wir brandaktuell, kritisch und zukunftsorientiert die neue Rolle und Aufgaben des IT-Vertriebs der Zukunft.

Hier anmelden!

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind gefordert, wenn Kunden anspruchsvoller werden, immer häufiger die Führung im Verkaufsprozess übernehmen und die Intensität im Wettbewerb zunimmt? Vertriebsverantwortliche, die rechtzeitig erkennen wo die Reise hingeht, vermeiden hier den Anschluss zu verpassen. Es geht heute mehr denn je darum, die besten Talente zu gewinnen, um damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Das Executive Channel Education-Veranstaltung von ChannelPartner und Oliver Wegner findet am 1. Februar bei IDG Deutschland im Norden Münchens statt. Die Teilnahme an diesem Seminar berechtigt zum kostenlosen Eintritt zu der "Channel Excellence Awards"-Gala am Abend des gleichen Tages und zum Besuch der exklusiven Vorstellung der Ergebnisse der "Channel Excellence Studie" durch GfK am Vormittag des Folgetages, des 2. Februar 2018 - ebenfalls bei IDG Deutschland.

