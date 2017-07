Vorbei die Zeiten der schlechten Witze über CD-Laufwerke, die als Kaffeetassenablage missbraucht wurden, DOS-Kommandozeilen, deren Sinn sich nur studierten Professoren erschloss und falsch getakteten Intel-Pentium-Prozessoren, die jeder verstand. Heute, in den Zeiten der voll durchdigitalisierten Welt, muss sich der geneigte IT-Entertainer schon etwas mehr einfallen lassen ...

Aber kein Problem! Hier werden Sie auch heute bestens unterhalten! Was haben Affen in einer Zoohandlung mit IT zu tun? Wie kann die Putzfrau ein ganzes Rechenzentrum stilllegen. Warum ist die Suchmaschinenoptimierung ein steter Quell der Freude? Antworten auf diese Fragen gibt es in unserer Sammlung neuer IT-Witze ...