In Berlin ist Itelligence bereits seit längerem vertreten, mittlerweile sind die bestehenden Büroräume für die dort ansässige Belegschaft zu klein geworden und die über 100 Mitarbeiter in der Bundeshauptstadt werden nun auf die insgesamt 1.500 m² neue Bürofläche in der Bismarckstr. 105 auf drei Etagen verteilt. Dort stehen ihnen neben moderner Klimatechnik, wie kühlbaren Raumdecken, auch ein Lounge-Bereich, selbstverständlich schicke modern ausgestattete Büros, große Besprechungsräume für Meetings und Kundenpräsentationen sowie als kleines Highlight eine Dachterrasse zur Verfügung.

"Ich freue mich, dass wir mit unseren neuen Büros an der Bismarckstraße, zwischen Ernst-Reuter-Platz und der Deutschen Oper, unsere Kunden nun auch in der Hauptstadt in repräsentativen Räumen empfangen können", so Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der Itelligence AG, in seinem Plädoyer für den Umzug.

Die Itelligence AG gehört mit der All for One Steeb AG zu den zwei größten SAP-Partnern in Deutschland. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bielefeld beschäftigt in Deutschland und Österreich rund 3.000 Mitarbeiter an 15 Standorten. 2016 erzielte Itelligence einen Gesamtumsatz von rund 777,9 Millionen Euro. Der SAP-Partner beschäftigt außerhalb Deutschlands in 24 Ländern rund 4.000 weitere Mitarbeiter.

