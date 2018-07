Die Itelligence AG expandiert im Markt für Kundenmanagement- und E-Commerce-Systeme. In einem ersten Schritt wurden 60 Prozent der Sybit GmbH mit Sitz in Radolfzell übernommen. Sybit gilt als Experte für diesen Markt und gehört zu den wenigen SAP Cloud Focus Partnern in Deutschland. Das gesamte Management und die Mitarbeiter um Gründer und Geschäftsführer Thomas Regele setzen ihre Karrieren bei Sybit fort.

"Ich freue mich, dass wir unseren Kunden nun eine weitergehende internationale Perspektive bieten können" erklärt Thomas Regele. "Wir können das bereits engmaschige internationale Netz und das breitere Portfolio der Itelligence AG für unsere Kunden einsetzen. Nicht zuletzt werden wir mit diesem Schritt die positive Unternehmensentwicklung fortschreiben und die Perspektiven für unsere Mitarbeiter langfristig ausbauen."

Auf der Kundenkonferenz Sapphire in Orlando, kündigte SAP ihr neues SAP C/4HANA an, welche die Lösungen Marketing Cloud, Commerce Cloud, Sales Cloud, Service Cloud und Customer Data Cloud verknüpft, um alle Bereiche im Kundenbeziehungsmanagement zu unterstützen. Mit der Übernahme von Sybit kann sich Itelligence so eine Top-Position zum Verkaufsstart der Suite sichern.

"Der Erwerb der Sybit GmbH hat für die Itelligence AG eine hohe strategische Bedeutung", sagt Norbert Rotter, CEO der Bielefelder SAP-Spezialisten. "Itelligence expandiert im Markt für Kundenmanagement- und E-Commerce-Systeme. Gemeinsam streben wir die Marktführerschaft in der DACH-Region als SAP Cloud Software Reseller und führendes Beratungshaus für SAP C/4HANA an."

Erst vor kurzem wurde Itelligence mit dem begehrten SAP Hybris Award 2018 in der Kategorie "EMEA Service Delivery Partner of The Year" ausgezeichnet. Gemeinsam mit Sybit habe Itelligence in der DACH-Region nun eines der größten und erfahrensten Beraterteams für SAP CRM-Systeme und E-Commerce Lösungen auf Cloud-Basis, heißt es aus Bielefeld.

Dr. Andreas Pauls, Global Head of Sales & Managing Director Germany & Austria bei Itelligence ergänzt: "Mit der Verstärkung durch Sybit erhöhen wir unsere Kapazitäten für die deutlich steigende Nachfrage von cloudbasierten Customer Engagement & Commerce Systemen. Gemeinsam mit Sybit gelingt es Itelligence erneut als einer der ersten und führenden SAP-Partner, die Technologie der SAP für unsere Kunden schnellstmöglich zu erschließen."