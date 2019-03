Bei der ITENOS GmbH arbeiten kreative technische Köpfe, die als System Engineer, Operation Manager, Produktmanager oder Servicemanager das Produktportfolio weiterentwickeln und den Betrieb sicherstellen. Als IT-Dienstleister plant, realisiert und betreibt ITENOS für mittelständische Firmen individuelle Lösungen für Data Center, Networks und IT in Rechenzentren und Netzinfrastrukturen. ITENOS gehört als eigenständiges Unternehmen zum Konzern der Deutschen Telekom AG. Derzeit suchen wir besonders: System Engineers, Incidentmanager und Operation Manager.

Herausragende Initiativen

FITENOS

Unser Gesundheitsprogramm "FITENOS" ist lebensnah, humorvoll und verbindlich. Es zielt auf Planung und Umsetzung individuell passender Maßnahmen zum eigenen Gesundheitsverhalten in den Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung, Gesundheitsrisiken und Stressmanagement ab. So können Mitarbeiter gesunde Gewohnheiten in den Alltag integrieren und ihr Gesundheitsverhalten langfristig verbessern.

StayInContact

Das Programm "StayInContact" bietet Handlungsempfehlungen, wie Mitarbeiter bei Schwangerschaft oder Elternzeit unterstützt werden können und der reibungslose Wiedereinstieg nach einer Auszeit gelingt. Ein Eltern-Newsletter informiert während der Auszeit/Elternzeit über das, was bei ITENOS passiert.

Weihnachtsrundgang

Als eine besondere Art der Mitarbeiterwertschätzung besuchten die beiden Geschäftsführer im Dezember - als Weihnachtsmänner verkleidet - jeden Mitarbeiter und bedankten sich persönlich für den tollen Einsatz im vergangenen Jahr. Als Präsent gab es leckere Pralinen zum Naschen.

Das sagen die Mitarbeiter:

90 Prozent der Mitarbeiter freuen sich über die gesundheitsfördernden Maßnahmen des Unternehmens.

"Besonders positiv sind der Umgang zwischen den Mitarbeitern, der Teamgeist, die Kundenorientierung und der Spirit, sich für den Kunden und eine qualitativ hochwertige Arbeit einzusetzen. Hier stimmt das Gesamtpaket."

Kontakt für Bewerber

recruiting@itenos.de