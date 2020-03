iteratec: Als inhabergeführtes Technologieunternehmen eröffnen wir neue Chancen und entwickeln unsere Kunden zu digitalen Champions – durch wegweisende Lösungen, die Menschen und Technologien zusammenbringen.

Herausragende Initiativen

Lunchy

"Lunchy" ist eine im Innovation Frei-Day entstandene App, die die Möglichkeit bietet, sich auch teamübergreifend zum Mittagessen zu verabreden. Gerade neue Mitarbeiter können so auch Kontakt zu anderen Abteilungen und Teams knüpfen, wenn sie es möchten.

Alumni Event

Wir können mit Stolz behaupten, uns von unseren Kollegen immer im Guten getrennt zu haben. Meistens verließen uns die Mitarbeiter, um neue Herausforderungen angehen zu können. Oft erleben wir, wie ehemalige Kollegen iteratec bei Freunden und Bekannten als Arbeitgeber weiterempfehlen. Diese gute Beziehung möchten wir erhalten und pflegen. Daher laden wir jedes Jahr zu Alumni-Events an den Standorten ein, um sich in lockerer Atmosphäre wiederzutreffen und auszutauschen. Wie sehr uns die iteratec Alumni am Herzen liegen, wurde erkennbar, als unser Geschäftsführer Mark Goerke die Gäste des Alumni Events 2019 in München mit folgenden Worten begrüßte: "iteratec ist ein Stück Heimat. Auch für euch. Denn als Heimat bezeichnen wir Orte, denen wir uns verbunden fühlen und an die wir immer wieder gerne zurückkehren. Ihr nutzt Anlässe wie diesen, um wiederzukehren und euch mit alten Bekannten auszutauschen, denn ihr wisst: Ihr seid hier jederzeit willkommen."

Ideenfrühstück

In mehreren Standorten findet regelmäßig ein Ideenfrühstück statt. Ziel ist es, über die vielen internen Projekte zeitnah zu informieren und durch die lockere Atmosphäre beim Essen einen ungezwungenen inspirierenden Austausch zwischen den Kollegen zu fördern. Eine Idee, die ebenfalls bei einem Frühstück entstand, ist "Mein Lieblingsprojekt" – eine Initiative, die darstellen soll, was die Kollegen als ideales Projekt verstehen beziehungsweise wie man das Arbeiten in diese Richtung anpassen könnte.

Das sagen die Mitarbeiter:

97 Prozent sagen: "Ich bekomme die notwendigen Arbeitsmittel und Ausstattung."

