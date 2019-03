Das 1996 gegründete Unternehmen iteratec beschäftigt unter anderem Softwareentwickler sowie Lead Developer und Product Owner, entwickelt individuelle Softwaresysteme und gestaltet große Systemlandschaften. Zudem übernimmt es technologische Führung, um von sieben Standorten aus Kunden aus Mittelstand und Großunternehmen zu entlasten.

Herausragende Initiativen

#nurdemteam

In Zeiten, in denen jeder jeden kauft, gehen wir einen ungewöhnlichen Weg und definieren Unternehmertum neu: Wir wollen auch künftig frei vom Einfluss Dritter sein und unsere besondere Kultur erhalten. Deshalb entschieden sich die Gründer von iteratec, eine Genossenschaft - #nurdemteam eG - zu gründen, die alle Anteile der iteratec übernimmt. Mitglieder können ausschließlich die Kollegen von iteratec werden.

Einarbeiten von Berufseinsteigern

Fresher's Class ist ein Einarbeitungsprogramm in Kleingruppen für Einsteiger. Ziel ist das Vermitteln von Grundlagen der industriellen Softwareentwicklung und Techniken unabhängig vom Projektumfeld. So müssen die Entwickler nicht in den Projekten ausgebildet werden, was die Projektteams entlastet.

Roboter als neuer Empfangsmitarbeiter

Der Roboter von Segway (Loomo) kann eigenständig im Büro navigieren. Dank einer Gesichtserkennung erkennt er Mitarbeiter. Später soll er im Empfangsbereich arbeiten, Besucher empfangen, sie zum Sitzungsraum bringen oder einen Mitarbeiter rufen.

Das sagen die Mitarbeiter:

97 Prozent der Mitarbeiter sagen: "Man kann sich darauf verlassen, dass die Mitarbeiter zusammenarbeiten."

"Die Zusammenarbeit mit jedem Kollegen von jedem Standort funktioniert in sehr kurzer Zeit. Es gibt ein 'Wir' über die Standorte hinweg."

