Die Wahl wurde notwendig, weil der bisherige Vorsitzender des VAF-Vorstands Gerhard Förtsch für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stand. Der Geschäftsführer und Mitgründer des ITK-Systemhauses TeleSys Kommunikationstechnik GmbH aus Breitengüßbach bei Bamberg war insgesamt 14 Jahre Mitglied des VAF-Vorstands - seit 2017 führte er dieses Gremium an.

Zum VAF-Vorstandsvorsitzenden wurde Daniel Brosend gewählt. Der Geschäftsführer des 1991 gegründeten ITK-Systemhauses Nachrichtentechnik Bielefeld GmbH gehört dem fünfköpfigen Verbandsvorstand seit 2020 an. Die durch das Ausscheiden von Förtsch freigewordene Stelle im VAF-Vorstand wurde mit Jürgen Christ nachbesetzt. Der Geschäftsführer der bei Stuttgart ansässigen Heldele GmbH verantwortet in dem branchenübergreifend aufgestellten Unternehmen den Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

Der neue VAF-Vorstandsvorsitzender Brosend dankt seinem Vorgänger Förtsch für sein langjähriges Engagement bei dem ITK-Systemhaus-Verband: "Förtsch hat den VAF geprägt und mit neuen Themen vorangebracht." Gleichzeitig möchte Brosend in dem Verband neue Akzente setzen: "In einer Zeit des Wandels in der ITK-Branche wollen wir gemeinsam die Weichen für die Zukunft stellen. Ein Schwerpunkt unserer Verbandsarbeit wird darum das Ausloten aktueller und kommender Geschäftsfelder sein. Ein Beispiel dafür ist das Internet der Dinge (IoT), das ein relativ junges Geschäftsfeld mit großem Potenzial darstellt."

Ferner will sich der neue VAF-Chef sich in den Marktsegmenten Voice-over-IP und Cyber-Security mehr engagieren, ohne die bisherigen Kernfelder Telekommunikation und UCC (Unified Communications & Collaboration) zu vernachlässigen. Hier sieht Brosend ein großes Wachstumspotential bei Cloud- und aaS-Angeboten (as a Service).

VAF ist der Bundesverband der unabhängigen, mittelständischen Systemhäuser in der Telekommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik. Für die rund 200 Mitgliedsunternehmen wirkt der 1951 gegründete Verband als Branchennetzwerk und Interessenvertreter. Daneben engagiert sich der VAF als spezialisierter Dienstleister in der Rechtsberatung und der Vertragsgestaltung sowie im technischen Bereich (Schulungen, etc.). Man trifft sich insgesamt vier Mal im Jahr, die nächste Tagung (mit Schwerpunkt auf Vertriebsthemen) findet Anfang Juni 2022 in Wolfsburg statt.

An der Frühjahrstagung Ende April in Münster haben insgesamt 150 Vertreter der Mitgliedsunternehmen teilgenommen. Mit im Boot war ferner die Einkaufskooperation GFT Gemeinschaft Fernmeldetechnik eG. Im Rahmen dieser Tagung fanden diverse Gremienversammlungen und eine festliche Abendveranstaltung statt. Das Vortragsprogramm behandelte Geschäftspotenziale im Bereich IoT im Mittelstand sowie Gebäudesystemintegration und Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Abgerundet wurde das Ganze mit einer kleinen Fachmesse mit 20 Ausstellern.

