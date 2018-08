Mittlerweile recherchieren mehr als 8.000 Reseller nach Produkten auf der Fachhandelsvergleichsplattform von ITscope. Und seit August 2018 erhalten sie dort auch Zugang zu den Order-Systemen des Schweizer Großhändlers Littlebit Technology und seiner deutschen Tochter ActionIT. Beide Distributoren sind dabei vollumfänglich via EDI-Schnittstelle an die Itscope-Plattform angebunden, so dass Reseller nun auch dort direkt die gewünschten Produkte zu ihren individuellen mit dem Distributor vereinbarten Konditionen bestellen können. Derzeit sind etwa 340 Distributoren auf der ITScope-Plattform gelistet.

Alle Bestellinformationen im optimierten Prozess

Weil Littlebit und ActionIT einen Realtime-Preisabruf zur Verfügung stellen, befinden sich Informationen zu Preisen und Lagerverfügbarkeiten auf der ITScope-Plattform immer auf dem aktuellen Stand.

Nach erfolgter Bestellung werden neben einer Auftragsbestätigung auch der Lieferschein, inklusive Seriennummer und Paket-Tracking, sowie eine Rechnung übermittelt. All diese EDI-Dokumente können auch über die ITscope Bestell-API abgerufen werden. Weitere Funktionen der Schnittstelle sind Teillieferung und Drop-Shipment.



Rund 4.500 Quadratmeter Lagerfläche bietet das ActionIT-Logistikzentrum in Paderborn.

In dem Gebäude in der Pamplonastraße ist auch der Vertrieb und die Geschäftsführung untergebracht.

Mark Scherer (links) und Gernot Sonnek (rechts) sind die Geschäftsführer von ActionIt und der Schwesterfirma Ionik. Jochen Bless (Mitte) ergänzt zudem die Ionik-Geschäftsführung.

Am Warenein und -ausgang herrscht um die Mittagszeit Ruhe. Erst gegen Abend wenn wieder die LKWs anrollen, wird es hier wieder hektischer.

Der Gabelstabler steht schon bereit, wenn die dann Waren angefragt werden.

Die Lagermitarbeiter haben sichtlich Spaß bei der Arbeit, ...

... in manchen Ecken geht es sogar besonders harmonisch zu.

Hier werden die Produkte zum Versand fertig gemacht.

Die Speicherprodukte der Ionik-Marke CnMemory passen gut in das ActionIT-Portfolio.

Kleiner Waren sind aus Platzgründen in einer zweiten Ebene untergebracht.

Neben LED-Leuchtmittel hat der Distributor auch Designerlampen des österreichischen Herstellers Eglo im Portfolio.

Jochen Bless sorgt dafür, dass der Lagerbestand an Ionik-Produkten für die Nachfrage ausreicht.

Ionik hat auch USB-Sticks in einer Wikileaks-Edition aufgelegt. Die Lizenzgebühren helfen bei der Finanzierung der Enthüllungsplattform.

Ob hingegen das Sponsoring beim SC Paderborn nach dessen Abstieg weiter geht, ist noch nicht entschieden.

Der Rohbau des neuen Anbau steht schon. Noch in diesem Jahr soll die Fläche für weitere Logistik und Fertigung auch für Ionik zur Verfügung stehen.

Damit kommt ITscope dem gestiegenen Interesse des Fachhandels nach teilautomatisierten Bestellverfahren entgegen. Mit dem digitalen Order-Management lassen sich nämlich die Prozesskosten radikal senken. Je nach Automatisierungsgrad können digitale Bestellungen direkt ins ERP-System wandern.

Elektronische Anbindung senkt Prozesskosten

Viele Reseller nutzen bereits die Möglichkeit zur vollelektronischen Bestellung über ITscope, das weiß auch Marcus Mintrop, Business Process Manager bei der Littlebit Gruppe: "Dank der EDI-Anbindung an ITscope können wir Bestellungen vollautomatisch abwickeln und unsere Kunden schnellstmöglich beliefern. Nicht nur der Folgeaufwand einer Bestellung, sondern insbesondere der Einrichtungsaufwand für neue Kundenanbindungen hat sich für uns stark minimiert - ein echter Hebel, um unsere Prozesskosten zu senken."

Selbstredend ist auch ITscope-Geschäftsführer Benjamin Mund von derartiger Zusammenarbeit höchst angetan: "Unser Ziel ist es, das Tagesgeschäft unserer Kunden(der Reseller, Anm. d. Red.) zu vereinfachen. Durch die EDI-Anbindungen an Littlebit und ActionIT stellen wir hier sicher, dass eine Bestellung in Sekundenschnelle bestätigt ist und die Ware unverzüglich ausgeliefert wird".

