B2B-Anbieter ITscope GmbH aus Karlsruhe erweitert seine Vergleichs- und Bestellplattform um ein Refurbished Portal, das Systemhäusern einen direkten Zugang zu professionell aufbereiteter IT-Hardware bietet. Das neue Angebot soll für mehr Transparenz und Effizienz beim Handel mit Refurbished-Geräten sorgen und sei somit ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen IT-Beschaffung.

Nachhaltigkeit und IT-Beschaffung vereint

Das Refurbished Portal ist per Link an ITscope angebunden und funktioniert wie ein alleinstehender Webshop. Mit der gewohnten ITscope-Produktdarstellung können Systemhäuser leicht und gezielt nach aufbereiteter IT-Hardware von etablierten und vertrauenswürdigen Refurbishing-Spezialisten, wie Flex IT Distribution, Cybertrading, GSD Remarketing oder Etree suchen, vergleichen und kaufen. Neben Preis und Verfügbarkeit sind - wie bei ITscope üblich - auch technische Spezifikationen, Bilder und weiterführende Produktinformationen abrufbar.

"Refurbished IT gewinnt im IT-Channel an Bedeutung, weil sie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander verbindet", sagt Benjamin Mund, CEO und Mitgründer von ITscope, und Oliver Gorges, Director Sales & Marketing, ergänzt: "Unser neues Portal erleichtert Systemhäusern den Kauf wiederaufbereiteter Hardware und unterstützt sie dabei, IT-Lifecycle-Management gezielt in ihren Kundenprojekten zu etablieren."