Die ITscope GmbH hat ihr Angebot um die Produkte der Lieferanten EET Europarts sowie ENO Telecom GmbH erweitert. Durch die vollelektronische Anbindung profitieren registrierte Fachhändler ab sofort von einer schnelleren Auftragsverarbeitung der beiden Lieferanten, versprechen die Betreiber.

Dies ermöglicht die EDI-Anbindung der beiden Distributoren, heißt es weiter aus Karlsruhe. Eingehende Bestellungen werden nun automatisch im Bestellsystem der Distributoren erfasst und dort weiterverarbeitet. Auch Antwortdokumente können direkt in Echtzeit an den Kunden zurückgespielt werden.

Auch eine Direktlieferung an den Kunden mit abweichenden Empfängerinformationen lässt sich nun ebenfalls über die Schnittstelle realisieren. Sowohl ENO telecom als auch EET Europarts ermöglichen den Versand per Dropshipment nun auch im Rahmen ihrer EDI-Anbindung an ITscope.

Zudem lassen sich Rechnungen und Seriennummern elektronisch an den Kunden übermitteln. Ebenso Informationen zu Teillieferungen können nun von den Systemen beider Distributoren elektronisch verarbeitet werden. ITscope stellt für seine Partner weiterhin zahlreiche vorgefertigte Schnittstellen zu ERP-Lösungen wie etwa Systemhaus.One, Site oder Weclapp zur Verfügung.

Sinkende Prozesskosten für beide Seiten

Dank des elektronischen Datenaustausches sparen Distributoren manuelle Arbeitsabläufe auf allen Bearbeitungsebenen ein. Reseller müssen nur eine einzige Anbindung an ITscope vornehmen, um bei allen angeschlossenen Lieferanten vollelektronisch bestellen zu können oder erzeugte Rückantworten direkt zu empfangen. Durch die einheitliche Schnittstelle profitieren Systemhäuser automatisch auch von allen zukünftigen elektronischen Anbindungen der Plattform.

"Zu jeder per EDI eingehenden Bestellung senden wir eine automatische Auftragsbestätigung zurück", erklärt Jürgen Koel von ENO telecom GmbH die Vorteile. "Unser Kunde hat somit ein direktes Feedback, dass seine Bestellung angekommen und in Bearbeitung ist. Auch die Übermittlung von Versandbenachrichtigungen und Informationen zur Sendungsverfolgung helfen unseren Kunden dabei, den Status ihrer Bestellung jederzeit in Echtzeit einzusehen. So können die Kunden unserer Kunden ebenfalls direkt über den voraussichtlichen Liefertermin informiert werden."

"Gerade wenn der Auftraggeber nicht gleichzeitig auch der Empfänger ist kann es bei der manuellen Übertragung von Adressdaten zu Fehlern kommen", ergänzt Werner Heinreichsberger, Geschäftsführer von EET Europarts. "Dank elektronischer Übermittlung der Daten per EDI können wir ein solches Risiko ausschließen und eine saubere Übergabe aller Daten sicherstellen."

"Digitalisierung heißt für uns, unsere Kunden von bürokratischer Fleißarbeit zu befreien und ihnen stattdessen mehr Zeit für das Kerngeschäft zu geben", verspricht Benjamin Mund, Geschäftsführer von ITscope: "Gerade bei der Bestellverwaltung gibt es für viele Systemhäuser Verbesserungspotential, was das händische Übertragen von Statusinformationen, Seriennummern und so weiter angeht."