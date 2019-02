Die B2B-Handelsvergleichsplattform ITscope will in Zukunft verstärkt das Projektgeschäft der Teilnehmer unterstützen. So lassen sich Projekte ab sofort direkt über die Plattform abwickeln. Die dafür benötigten Artikel können zu speziellen Projektpreisen und gesonderten Rahmenkonditionen bestellt werden, die zum Beispiel nur für einzelne Großkunden, aber auch für Kundengruppen vom Hersteller vorgegeben werden können.

Bislang konnten diese Preise nicht mit dem eigenen ERP-System oder Shop verknüpft werden. Per API oder über die Weboberfläche ist das nun möglich. Zur Nutzung werden FTP-Zugangsdaten der Distributoren benötigt, die viele Systemhäuser laut ITscope bereits für die Integration der eigenen, individuellen Einkaufspreise hinterlegt haben.

"Wir schaffen mit unserer Plattform einen digitalen Vertriebskanal, der alle Parteien und deren IT-Systeme einbezieht und so immense Vorteile bringt", erläutert Benjamin Mund, Geschäftsführer von ITscope. Er hofft nun, dass "die Freischaltung der Projektlisten bei den Kunden zügig erfolgen kann". Die Anzeige von Projektpreisen ist laut Mund ab sofort für alle ITscope-Nutzer ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Auf der Channel Meets Cloud, die am 28.2. in München stattfindet, will ITscope darüber hinaus noch eine "große B2B-Suite" vorstellen, die zur weiteren Digitalisierung von Einkaufs- und Verkaufsprozessen dienen soll.