Mit diesem Partnerstatus dokumentiert der Softwarehersteller die hervorragende Arbeit seines Partners, der nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in Österreich, in der Schweiz, in Rumänien und in den Niederlanden für ServiceNow tätig ist.

Ausschlaggebend für der Erlangung des Elite Partner-Status waren für ServiceNow die Beratungsleitungen iTSM Group. Kunden haben dem Workflow-Spezialisten bestätigt, dass die von der Unternehmensberatung in die Wege geleiteten Projekte in den Bereichen Customer Service Management, IT Service Management, Employee Workflows (HR Service Management) und im Segment IT Operation Management zu ihrer vollsten Zufriedenheit umgesetzt wurden.

Die iTSM Group agiert auch als autorisierter Trainingspartner für ServiceNow und stellt damit sicher, dass Kunden mit fachkundigem und fundiertem Wissen versorgt und die Projekte erfolgreich abgeschlossen werden.

So freut sich Siegfried Riedel, CEO der iTSM Group, ganz besonders, den höchsten Partnerstatus von ServiceNow erreicht zu haben: "Die Geschwindigkeit des Wandels in der gegenwärtigen Wirtschaft ist so hoch, dass es Unternehmen immer schwerer fällt, attraktive und flexible Arbeitsabläufe zu verfolgen. Diese sind einer der Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche digitale Transformation. In diesem Bereich bereits seit Langem sehr erfolgreich mit ServiceNow zusammen."

das könnte Sie auch interessieren: ServiceNow kultiviert die eigene Partnerlandschaft