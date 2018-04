Im Dezember 2017 hat das finnische Unternehmen Efecte mit einem erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq First North über fünf Millionen Euro eingenommen. Die Mittel sollen vor allem für die internationale Expansion aufgewendet werden. Im Mittelpunkt steht für das bislang nur in Skandinavien mit eigenen Niederlassungen vertretene, schon 1998 gegründete Unternehmen der deutschsprachige Raum. Dazu wurde ein Büro in München eröffnet. Das Team dort besteht aktuell aus zehn deutschsprachigen Vertriebs, Pre-Sales-, Service - und Support-Spezialisten.

Mit Christian Frauen hat Efecte zudem einen im Software-Umfeld erfahrenen Country Manager DACH an Bord geholt. Frauen war zuletzt Deutschland-Chef beim US-amerikanischen ITSM-Anbieter Cherwell Software. Zuvor hatte er diverse Positionen bei Citrix, Compuware, Hewlett-Packard und Peregrine Systems inne.

Um in Deutschland Fuß zu fassen, sollen die Vertriebs- und Consulting-Teams vergrößert und in den Ausbau des strategischen Partnergeschäftes investiert werden. Details dazu folgen in den kommenden Monaten. Über ganz wenige Partner war das Unternehmen bisher schon in Deutschland vertreten. Einer davon ist Magelan aus München. Er hat die Efecte-Plattform für das eigene Zusatzangebot DSGVO-Navigator genutzt.

Mit der Cloud-Plattform "Edge" von Efecte können Organisationen Serviceprozesse aus unterschiedlichen Bereichen managen und automatisieren. Neben dem klassischen IT Service Management gehören dazu auch Ticketsysteme sowie Prozesse für Personalabteilungen und Gebäudemanagement (Facility Management).

Download-Tipp: Studie IT Service Management 2018

Die Service-Management-Plattform von Efecte wurde von Serview und Pink Elephant zertifiziert. Sie kann in der europäischen Efecte-Cloud, bei einem Service Provider oder in einer Private Cloud betrieben werden. Bei der Lizenzierung können Kunden zwischen Concurrent Licensing und Named Licensing wählen oder beide Lizenzmodelle flexibel miteinander kombinieren.

Für die nun anstehende europäische Expansion günstig ist nach Ansicht von Efecte auch das bevorstehende Ende der Übergangsfrist für die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bei deren Einhaltung könne man Unternehmen durch automatisierte Workflows unterstützen. Besonderheit ist das integrierte Identity Access Management. Damit lasse sich zum Beispiel der Wunsch einer Person, aus allen IT-Systemen gelöscht zu werden (das sogenannte "Recht auf Vergessenwerden"), vollumfänglich umsetzen.

Ottmar Höhenberger, Geschäftsführer, Omninet Solutions

“Die Unternehmen sind mehr und mehr prozessgesteuert. Dazu wird auch die IT in den Vordergrund gedrängt, und das Service-Management wird immer entschiedener zu einem Vehikel für die IT. Agilität und Prozesse schließen sich dabei überhaupt nicht aus. Allerdings werden die Prozesse häufig vergewaltigt. Hier muss man sich pragmatisch und lösungsorientiert mit den Betroffenen abstimmen.“ Martin Landis, Business Unit Manager, USU AG

“In vielen Innovationsprojekten zählt vor allem die Entwicklungsgeschwindigkeit. Schwergewichtige ITIL-Prozesse wie Change- oder Release-Management bremsen da nur – und sind anfangs auch nicht notwendig. Ohnehin geht ja nur eins von zehn Projekten tatsächlich in Produktion. Aber ITSM kann die Entwicklung in agilen Projekten auch beschleunigen, zum Beispiel durch sekundenschnelle, vollautomatisierte Bereitstellung von Cloud-Ressourcen.“ Stefanie Siegmann, Principal Consultant, CA Deutschland

„Das Thema Service-Management verliert bei den Verantwortlichen an Fokus; es gilt als teuer und behäbig. Aber genau das ist der Bereich, wo die IT direkten Anwenderkontakt hat, quasi das Dokumentationswerkzeug, um das sich die gesamte IT rankt. Außerdem braucht man ITSM-Prozesse, um die Freiheit der Agilität in einen strukturierten Unternehmenskontext einzubetten.“ Gerald Haberecker, Head of Sales, Axios Systems

„Speed ist doch eigentlich nur ein Schlagwort. Auch die agilen Projekte bewegen sich idealerweise innerhalb eines bestimmten Grundgerüsts. Und Service-Management ist eine wichtige Schnittstelle, über die Informationen im Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Ohne solche Prozesse funktioniert auch kein Speed. Doch viele Prozesse finden keinen Owner; das ist eines der wirklichen Probleme.“ Steven Handgrätinger, Vorstandsvorsitzender des itSMF

„ITIL ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Aber aus der Best-Practices-Sammlung kann sich jeder das zusammensuchen, was er für den Erfolg benötigt. Zudem hilft sie, einen organisatorischen Unterbau zu schaffen, der sich mit den Werkzeugen aus dem ITSM-Portfolio ergänzen lässt. Das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, die digitale Transformation zu meistern.“

Rückenwind bekommt der hierzulande noch junge Anbieter durch eine aktuelle Studie des deutschen Marktforschungsunternehmens Research in Action. Dieses hat SaaS- und Software-Anbieter im Bereich IT und Enterprise Service Management unter die Lupe genommen. Demnach ist Efecte mit seinem Angebot innerhalb der Top-20-Anbieter in Deutschland gut positioniert.

Insgesamt gehe die Marktdominanz der "Großen Vier" - BMC, CA, IBM und HPE, das den Bereich in ein Joint Venture mit Micro Focus ausgelagert hat - weiter zurück. "Deutsche Unternehmen und hier speziell der gehobene Mittelstand tendieren mehr und mehr zu lokalen, ebenfalls mittelständisch geprägten Unternehmen", erklärt Dr. Thomas Mendel, Geschäftsführer bei Research in Action. Davon profitieren derzeit Firmen wie helpLine, Omninet, USU und Matrix42. Künftig hofft aber auch Efecte diese Entwicklung zu seinen Gunsten nutzen zu können.

Lesetipp: IT-Servicemanagement gehört zur Public-Cloud-Strategie