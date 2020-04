Der dänische Audio- und Videospezialist Jabra hat seine beliebte Evolve-Serie mit Headsets für den Profibereich überarbeitet. Die neue Produktreihe hat den Namen Evolve bekommen. Sie besteht aus den Modellen Evolve2 40, Evolve2 65 und Evolve2 85. Sie wurden nach Angaben des Herstellers mit dem Ziel entwickelt, "konzentriertes Arbeiten, Zusammenarbeit und Flexibilität am Arbeitsplatz zu verbessern".

Im Vergleich zu den bereits sehr guten Vorgängermodellen blenden die neuen Produkte laut Jabra noch mehr Lärm und Umgebungsgeräusche aus. Außerdem sei die Sprachqualität weiter verbessert worden. Die Headsets sollen noch in diesem Monat auf den Markt kommen. Sie werden dann für eine Nutzung mit Microsoft Teams zertifiziert sein, kündigte Jabra an. Spezielle Teams-Varianten werden sogar mit einer extra Taste ausgestattet sein, um eine schnellere Verbindung mit Kollegen oder zu Meetings aufnehmen zu können. Auch in andere UC-Plattformen (Unified Communications) sollen sie sich integrieren lassen.

Analyse: Welches Homeoffie-Equipment in Zeiten de Corona-Krise knapp ist

Die Unterschiede zwischen den Modellen Evolve2 64 und Evolve2 40 sind nur marginal. Beide verfügen über drei Mikrofone. Zwei wurden im Mikrofonarm untergebracht, das dritte in der rechten Ohrmuschel. Während das 65er-Modell kein Kabel benötigt und Dank der integrierten Akkus bis zu 37 Stunden genutzt werden kann, ist das 40er-Modell kabelgestützt.

Headset mit zehn Mikrofonen

Das Topmodell Evolve2 85 soll aufgrund spezieller geräuschisolierender Ohrpolster eine um 50 Prozent reduzierte Geräuschunterdrückung bieten. Rund zehn Mikrofone sorgen zudem für eine ausgezeichnete Sprachqualität. Zwei der Mikrofone befinden sich wiederum im Mikrofonarm, während Jabra die anderen acht in den Ohrmuscheln untergebracht hat. Durch diese Technik sollen sich Gespräche "selbst in den lautesten Umgebungen" führen lassen. Die Akkulaufzeit beträgt ebenfalls 37 Stunden.

Alle drei Headsets sind mit einem rundum sichtbaren Busylight ausgestattet, das den Kollegen visuell signalisiert, dass der Nutzer gerade nicht gestört werden möchte. Sie lassen sich laut Hersteller mit allen gängigen mobilen Geräten verbinden. Zusätzlich bietet das Unternehmen die "Jabra Sound+"-App an, mit der die Modelle individuell konfiguriert werden können.

Wie bereits erwähnt, sollen die Headsets noch im April 2020 erscheinen, einige befinden sich bereits auf dem Weg zur Distribution (Allnet, Also und Herweck, Quelle: ITscope). Die Preise werden zwischen 109 und 449 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer liegen. Die HEKs variieren zwischen 63 und 265 Euro (Quelle: ITscope).