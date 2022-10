Zusammen mit dem flexiblen Headset Connect 4h und der mobilen Freisprechlösung Jabra Connect 4s, komplettiert Jabra die Serie mit den True Wireless Earbuds Connect 5t. Die Connect-Lösungen richten sich an mobil Arbeitende und Home Office-User, die lieber im Einzelhandel kaufen und beraten lassen möchten. Das Connect 5t-Set will das Beste aus beiden Welten vereinen und bietet sich zugleich für den privaten Gebrauch an.

Arbeiten von überall, zu jeder Zeit

Das Jabra Connect 5t hat die aktive Geräuschunterdrückung mit einer Windgeräuschunterdrückung erweitert, um effizientes Arbeiten auch von unterwegs zu ermöglichen. Die Ohrhörer verfügen über nach innen und nach außen gerichtete Mikrofone, die so Geräusche von beiden Seiten des Ohrs unterdrücken können. Die 6-Mikrofon-Technologie garantiert außerdem eine durchgehend klare und hochwertige Anrufqualität. Für satten Sound beim Musikhören sorgen SBC-, AAC- und Qualcomm aptX-Codecs über die integrierten 6-mm-Lautsprecher.

Mit weiteren Eigenschaften wie Bluetooth-Multipoint-Konnektivität lassen sich die Hightech-Stöpsel mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden, wie etwa dem Notebook und dem Smartphone. Mit Google Fast Pair oder Microsoft Swift Pair lassen sich die Ohrhörer in Sekundenschnelle koppeln. Das Tool Spotify Tap Playback ermöglicht Musikgenuss mit nur einem Knopfdruck. Ebenfalls enthalten ist die Steuerung via Sprachassistenz via Google oder Alexa.

Komfort und Klangqualität

Die Jabra Connect 5t bieten sieben Stunden Batterielaufzeit, mit dem enthaltenen Qi-Ladecase kann die Zeit ohne Steckdose auf 28 Stunden verlängert werden. Mit der Schnellladefunktion reichen zehn Minuten Strom tanken für rund eine Stunde Akkulaufzeit, sodass Nutzer den ganzen Tag über Anrufe entgegennehmen können. Passend dazu verspricht Jabra einen ganztägigen Tragekomfort seiner Ohrhörer.

"Wir alle kennen die Probleme, die eine schlechte Audioqualität und laute Umgebungsgeräusche während eines Gesprächs mit sich bringen", erklärt Calum MacDougall, SVP bei Jabra. "Daher wird unsere Vision für die Jabra Connect-Serie von unserem Wunsch geleitet, dass Menschen unabhängig von ihrer Wohnumgebung stets professionell aussehen und klingen sollten."

Preis und Verfügbarkeit

Die Jabra Connect 5t True Wireless Earbuds sind zu einer unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 169,99 Euro im Fachhandel bei Jabra oder Amazon erhältlich. Weitere Informationen zu den Jabra Connect 5t gibt es unter diesem Link.