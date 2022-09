Die dänische Jabra und der chinesische Hersteller Lenovo haben ihre Zusammenarbeit erweitert, um für die verbreitete Kommunikationssoftware von Microsoft eine benutzerfreundliches Komplett-Set anbieten zu können. Durch die Kombination des Jabra PanaCast 50 Room Systems mit dem Lenovo ThinkSmart Core Kit entsteht eine einfach zu bedienende Meetingraum-Lösung, optimiert für Microsoft Teams Rooms, wirbt Jabra.

Komplettpaket für bessere Konferenzen

Das neue Produktpaket bietet alles, was für die Einrichtung eines Teams-Raums benötigt wird. Die PanaCast 50 bietet 180-Grad-Panorama Sicht mit 4K-Auflösung. Drei Kameras und acht Mikrofone sorgen für perfektes Bild und klaren Ton. Mit Dynamic Composition wird automatisch eine Nahaufnahme des Teilnehmers gezeigt, der gerade spricht. Sie lässt sich nahtlos in das Teams Front-Row-Layout integrieren.

Das Kit von Lenovo steuert die Recheneinheit ThinkSmart Core und den ThinkSmart Controller bei. Angetrieben von einem Intel Core vPro Prozessor der 11. Generation bietet er Anschlussmöglichkeiten für mehrere Audio- und visuelle Geräte. Infrarotsensoren erkennen, wenn Teilnehmer den Raum betreten und schalten das System automatisch ein oder aus. Mit dem 10,1-Zoll großen HD-Touch-Display lassen sich per Fingertipp Meetings starten, steuern sowie Inhalte mit virtuellen Teilnehmern austauschen.

Zusammenarbeit bei Kommunikationslösungen

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jabra, um Unternehmen eine Möglichkeit zu bieten, ihre Konferenzräume in das Zeitalter der hybriden Arbeit zu bringen", erklärt Shannon MacKay, General Manager of Worldwide Smart Collaboration Business bei Lenovo. "Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit unserer ThinkSmart Core Lösung mit dem intelligenten Videosystem der Jabra PanaCast 50 und der Microsoft Teams Rooms Technologie können wir Anwendern ermöglichen, produktivere und integrative Meetings abzuhalten, unabhängig davon, wo sich die Teilnehmer befinden."

"Meetings haben sich verändert. Deshalb ist es an der Zeit, dass die Meetingraumtechnologie hier aufholt", sagt Aurangzeb Khan, SVP of Intelligent Vision Systems bei Jabra. "Wir freuen uns, die einzigartigen Fähigkeiten des PanaCast 50 mit den innovativen Lösungen von Lenovo zu vereinen, um Büros mit Lösungen auszustatten, die integrative und interaktive Meetings für alle fördern, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Das System funktioniert auf Knopfdruck und kann Mitarbeiter nahtlos verbinden, egal ob sie persönlich anwesend sind oder sich von zu Hause aus einwählen."

Auch für Zoom Rooms verfügbar

"Die Entwicklung zu mehr hybrider Arbeit hat zu einer stärkeren Nachfrage nach Videokonferenzräumen geführt, weswegen wir mit Unternehmen wie Jabra und Lenovo zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Microsoft Teams-Räume zu entwickeln", so Albert Kooiman, Senior Director of Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification.

Das neue Teams Rooms System von Jabra wird ab dem 15. September 2022 erhältlich sein. Weitere Informationen und Details hält Jabra unter diesem Link bereit. Dort ist auch eine zertifizierte Version für Zoom Rooms angekündigt.

