Krieg, Naturereignisse und Krisen haben Millionen von Menschen in bittere Not gestürzt. Schnelle und dauerhafte Hilfe ist notwendig, um die humanitären Katastrophen abzumildern. Der Spezialist für portable Stromspeichergeräte, Jackery, will aktiv helfen und hat eine Partnerschaft mit dem International Rescue Committee (IRC) angekündigt.

Jackery will mit dem Engagement nicht nur dringend benötigter Solarstromlösungen und finanzielle Mittel bereitstellen. Man will auch ein Zeichen setzten und andere Unternehmen und Einzelpersonen ermutigen, das IRC bei seinen Hilfsangeboten zu unterstützen.

Bereits kurz nach der Gründung des kalifornischen Unternehmens vor zehn Jahren wurde das Programm "Jackery Cares" ins Leben gerufen, um notleidenden Menschen zu helfen. Für Ricky Ma, Head of EMEA bei Jackery, ist dies eine "Herzensangelegenheit" und eine wesentlicher Bestandteil des Unternehmens: "Wir sind zutiefst betroffen von den aktuellen Naturkatastrophen sowie dem damit verbundenen Leid, und wir sind zuversichtlich, dass wir den IRC dabei unterstützen können, Menschen in aller Welt in verzweifelter Not zu helfen", bekräftigt der Jackery-Europachef.

Solargeneratoren zur mobilen Energieversorgung

Das International Rescue Committee (IRC) hilft Menschen, deren Leben durch Konflikte und Katastrophen zerstört wurden, zu überleben, sich zu erholen und wieder aufzubauen. 1933 auf den Aufruf von Albert Einstein hin gegründet, arbeitet der IRC jetzt in über 40 von Krisen betroffenen Ländern sowie in Gemeinden in Europa und Amerika.

Solargeneratoren, wie sie Jackery bereitstellet, können beispielsweise bei zerstörter Energieinfrastruktur dabei helfen, die dringend benötigte netzunabhängige Stromversorgung zu unterstützen. "Engagement von Partnern aus verschiedenen Branchen ist erforderlich, um dem Ausmaß der heutigen humanitären Bedürfnisse gerecht zu werden. Wir sind dankbar, dass Jackerys Unterstützung in einer Zeit kommt, in der in von Krisen und Katastrophen betroffenen Gemeinden dringend Solargeneratoren benötigt werden", heißt es in einem Statement des IRC.

