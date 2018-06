Im Video-Interview mit dem neuen Axians-Deutschland-Chef geht es um seine Pläne für die kommenden zwölf Monate. Außerdem erläutert uns Dr. Reinhard Schlemmer, Deputy Managing Director bei Vinci Energies Europe, die IoT-Strategie der Axians-Muttergesellschaft.

channelpartner.de: Herr Diaz, seit dem 1. April 2018 leiten als CEO die Geschäfte von Axians Deutschland. Was ist Ihr persönliches Fazit nach 100 Tagen als CEO?

Jacques Diaz, Axians: Ich bin begeistert, da ich vom gesamten Axians-Deutschland-Team sehr gut aufgenommen worden bin. Ich bin den Genuss des exzellenten Onboarding-Programms gekommen, so dass ich frühzeitig anpacken konnte. Mir gefällt sehr gut die dezentrale Organisationsstruktur bei Axians Deutschland. Manager können hier weitgehend autonom agieren und Verantwortung übernehmen. Die Management-Philosophie, dass man Entscheidungen gemeinsam im Team trifft, kommt meinem Naturell sehr nahe. Ich bin kein Freund von Alleingängen.

channelpartner.de: Computerwoche-Leser haben Axians als kundenfreundlichsten Managed Service Provider Deutschlands bewertet. Wie erklären Sie sich diese Auszeichnung?

Diaz, Axians: Das ist einfach zu erklären, weil es eine sehr valide Untersuchung war. Hier wurden Kunden von einer neutralen Medienplattform befragt. Diese Kunden haben sich für uns entschieden, weil sie von der Qualität unserer Leistungen überzeugt waren. Und wir messen auch selbst die Zufriedenheitsquote unserer Kunden, und die liegt bei 96 Prozent.

channelpartner.de: Herr Diaz, welche Pläne verfolgen Sie für das restliche Jahr 2018?

Diaz: Wir werden unserem Weg weiter folgen: Ausbaus des Managed Services-Geschäfts, mit der Zielsetzenung auf "Everything as a Service" und Stärkung unserer Kompetenzen im Bereich Cloud Computing - als unabhängiger Anbieter von Hybride- und Multi-Cloud-Infrastrukturen. In der zweiten Jahreshälfte 2018 werden wir uns aufs Bestandsgeschäft konzentrieren.

channelpartner.de: Herr Dr. Schlemmer, Sie verantworten in Deutschland das gesamte IT- und Industrie-Geschäft der Axians-Muttergesellschaft Vinci Energies. Welche sind aktuell Ihre wichtigsten Herausforderungen?

Dr. Reinhard Schlemmer, Deputy Managing Director bei Vinci Energies Europe: Es sind zwei tolle Herausforderungen: Zum einen geht es darum, das auf dem Papier perfekt funktionierendes Zusammenspiel zwischen IT und OT (Operational Technology, klassische Industrie, Anm. d. Red.) für Kunden zu realisieren. Hierzu haben wir ein Digitallabor in Frankfurt eröffnet, in dem wir für unsere Kunden einiges ausprobieren können. Die zweite Herausforderung besteht für uns darin, unser Unternehmensnetzwerk in Deutschland strategisch auszubauen - auch durch Zukäufe.

Das komplette Interview können Sie hier sehen:

