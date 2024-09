Jacques Diaz übernimmt den Posten des netgo-CEO (Chief Executive Officer) von Michael Eberhardt, der die Rolle seit April 2024 übergangsweise nach dem Weggang von Oliver Mauss innehatte. Noch bis Ende September 2024 wird Eberhardt das Unternehmen mit seiner Expertise interimistisch unterstützen, um eine reibungslose Übergabe an Jacques Diaz sicherstellen. Danach verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Der neue CEO geht seine Aufgabe voller Elan an. Er möchte den Wachstumskurs von netgo fortsetzen und dabei das traditionelle Geschäft der Systemintegration als auch den wachsenden Bereich der Managed Services und Anything-as-a-Service-(XaaS)-Lösungen stärken.

"Die netgo group hat in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Erfolge erzielt und sich als ein verlässlicher Partner in der IT-Branche etabliert", sagte Diaz in seiner Antrittsrede. "Ich werde an diese Erfolge anknüpfen und den eingeschlagenen Erfolgskurs konsequent fortsetzen."

Diaz bringt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung aus der IT-Branche mit zu netgo. Von April 2018 bis August 2024 war er als Deutschland-CEO bei der IT-Tochter des Vinci-Energies-Konzerns Axians tätig, wo er maßgeblich die strategische Neuausrichtung auf das wiederkehrende Geschäft (Managed Services) vorangetrieben hat. Zuvor war der Diplom-Informatiker 13 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Cancom tätig, wo er zuletzt als Executive Vice President das Cloud- und Managed-Services-Geschäft verantwortete.

Auch die Rolle des Finanzchefs wurde bei netgo neu besetzt: Seit dem 1. September 2024 ist Joachim Wimmers als CFO (Chief Financial Officer) an Bord. Er übernahm diese Aufgabe von Alexander Blum, der Ende 2024 netgo verlassen wird, um eine neue Aufgabe zu übernehmen. Interims-CEO Michael Eberhardt bedankt sich bei ihm für die professionelle Führung der Finanzabteilung bei netog und wünscht ihm für seine neue Aufgabe alles Gute.

Der neue netgo-CFO Wimmers kann auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken, in denen als CEO, CFO, COO, Operating Partner und Aufsichtsrat bei er internationalen mittelständischen, börsennotierten und Private-Equity-Unternehmen arbeitete. Darunter finden sich renommierte Industriefirmen wie der Büromöbelhersteller Inwerk, der Elektrogeräteproduzent Heinrich Kopp und der Consume Electronik-Spezialist Lautsprecher Teufel. Mit dieser vielfältigen Erfahrung bringt Wimmers nach Ansicht des netgo-Eigners Waterland die nötigen Kenntnisse mit, um den rheinischen IT-Dienstleister gemeinsam mit Diaz in die nächste Wachstumsphasen zu führen.

Interims-CEO Michael Eberhardt ist froh, die Führungsriege von netgo adäqat nachbesetzt zu haben: "Als IT-Dienstleister setzen wie auf eine breitangelegte XaaS-Strategie, mit der wir unseren Kunden Technologien auf unterschiedlichen Wegen, kosteneffizient und mit hoher Sicherheit zur Verfügung stellen. Genau für diesen Weg bringen Jacques und Joachim die richtige Erfahrung mit."



