Axians muss seine Führung neu ordnen, denn der bisherige CEO von Axians Deutschland wird das Unternehmen Ende August 2024 auf eigenen Wunsch verlassen. Der IT-Dienstleister nimmt dies zum Anlass, die Führungsstruktur neu zu ordnen.

So wird Burim Mirakaj als CEO DACH und CEE (Central East Europe) künftig die Führungsrolle in Deutscvhland übernehmen. Zwei Managementbereiche sollen nun das Unternehmen für die Zukunft ausrichten. Geleitet werden sie durch zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen.

Den Bereich "IT" wird Olaf Niemeitz leiten, der Bereich Telekommunikations-Infrastrukturen "TI" wird von Henry Frey übernommen. Die Unternehmensgruppe will sich damit strukturell auf weiteres Wachstum einstellen, nachdem Mitarbeiterzahl und Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen sind.

"IT" und "TI"

Burim Mirakaj bescheinigt dem scheidenden Jacques Diaz eine "starke Führung". die in allen Bereichen von Axians Deutschland die operative Strategie und das Geschäft konsequent weiterentwickeln konnte. "Die Einführung und Umsetzung strategischer Programme wie zum Beispiel 'One Axians' und 'Recurring Business' waren hierbei wichtige Meilensteine zur positiven Entwicklung unserer Gruppe", erklärt Mirakaj. Er wünsche Diaz für seine berufliche Zukunft nur das Allerbeste und bleibe persönlich mit ihm eng verbunden.

Axians Deutschland gehört zu Vinci Energies. Die gesamte Gruppe konnte so laut Mirakaj Synergien erschließen. Beispielsweise in Bereichen wie Personalentwicklung und Ausbildung, Technologie und Innovation sowie im Ressource Pooling und Nearshoring in Projekten. "Jetzt leiten wir mit der Bildung von zwei deutschen Management-Bereichen den Schritt für eine weitere erfolgreiche Zukunft ein und stellen uns eng am Bedarf unserer Kunden organisatorisch segmentiert auf", erläutert der DACH-Chef.

Der neue Management-Bereich "IT" fasst dabei das Geschäft mit Business Applications rund um eigene Software-Produkte wie Infoma, IKVS, eWaste, Enterprise Networks, Carrier IP Networks, Cloud & Data Center Infrastrukturen sowie Cybersecurity zusammen. Der zweite neue Management-Bereich "Telekommunikations-Infrastrukturen" (TI) umfasst das Geschäft für Planung, Bau und Wartung von Festnetz- und Mobilfunk-Infrastrukturen.

