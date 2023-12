Parallel zum Beginn des Jahresendgeschäfts hat Euronics auch sein Geschäftsjahr 2023/24 gestartet. Wie die Verbundgruppe berichtet, ist der Auftakt dazu ganz nach Plan verlaufen. "Euronics startet schwungvoll in das neue Geschäftsjahr und verbucht erneut einen erfolgreichen Black Friday sowie eine umsatzstarke Cyber Week als Auftakt für das Weihnachtsgeschäft", heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Für den letzten Freitag im November konnte Euronics sogar einen neuer Tagesrekord zu verzeichnen: Der Umsatz der Verbundgruppe liegt bei plus fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Wenn wir das Weihnachtsgeschäft aus der Konsum-Perspektive betrachten und eine Prognose abgeben, wird der stationäre Handel rund um Weihnachten gut frequentiert sein, denn es zieht die Menschen in die Innenstädte", sagt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG. Das Einkaufen in Ladengeschäften mit weihnachtlicher Dekoration und allem, was zum Einkaufserlebnis dazu gehört, stelle eine willkommene Abwechslung dar.

"Bereits heute zeichnen sich Trends in bestimmten Warensegmenten ab, gerade Haustechnik-Kleingeräte eignen sich wunderbar als Geschenkidee. Das Kaffee-Segment wird weiterhin stark nachgefragt, weshalb dort auch zu Weihnachten großes Interesse zu erwarten ist. Im Bereich der Speisezubereitung liegen Heißluftfritteusen weit vorne im Kaufinteressen der Endkunden. Sie sind der gesundheitsbewusste Mikrowellenersatz mit vielen Variationsmöglichkeiten. Des Weiteren bleibt der Gaming-Trend ungebrochen und es besteht eine hohe Nachfrage nach Peripheriegeräten wie Headsets, Grafikkarten und Bildschirmen. Doch auch Premiumsegmente rund um Hi-Fi erfahren einen Aufwärtstrend", so der Euronics-Chef.

2024 feiert Euronics 55-jähriges Jubiläum

Den Schwung aus dem vierten Quartal will Euronics mit ins neue Jahr nehmen: Dann bietet das 55. Jubiläum der Verbundgruppe den Anlass für eine ganzheitlichen Werbekampagne, die von der Agentur von Jung von Matt umgesetzt wird. Bereits Anfang des Jahres beginnen die ersten Kommunikationsmaßnahmen unter dem Kampagnendach "Genau richtig". Mit der 360°-Markenbetreuung sichert Jung von Matt kommunikative Effizienz, die auf die Kampagnenziele einzahlen: Markenbekanntheit und Mitgliederzufriedenheit.

Neben den Jubiläumsfeierlichkeiten finden im Kalenderjahr 2024 weitere Netzwerkveranstaltungen der Verbundgruppe statt. Den Anfang macht der Euronics Kongress im Rahmen der KOOP 2024, ausgerichtet von Euronics und expert vom 16. bis 19. Februar 2024 in Berlin. Im Sommer folgt die traditionelle Euronics Summer Convention vom 15. bis 17. Juni 2024 in Palma de Mallorca. Abgerundet wird das Euronics Veranstaltungsjahr durch die Jubiläumsausgabe der IFA, auf der sich die Branche im nächsten Jahr zum 100. Mal trifft.

