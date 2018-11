Die bayerische SEP AG hat einen neuen Vertriebschef. Jan Trinkl soll mit seiner langjährigen Erfahrung nun als Vice President Sales den weltweiten Vertrieb der SEP ausbauen. Seine Aufgaben bei der Neuausrichtung SEP-Vertriebs beinhaltet unter anderem die Zusammenarbeit mit den weltweiten Partnern und Kooperationen.

Nach erfolgreichem Hochschulstudium startete Trinkl als Assistent Sales Manager bei der Bahnhofsbuchhandelskette Schmitt & Co und wechselte zum Jahrtausendwechsel und nach über sieben Jahren in die IT-Branche als Alliance Manager zu Comparex. Weitere Management-Aufgaben im Direkt- und Channel-Vertrieb bei namhaften Unternehmen wie EMC und CommVault folgten. Zuletzt war der 52-Jährige als Channel Manager Storage bei HPE tätig.

"Mit Jan Trinkl haben wir einen ausgewiesenen und erfahrenen Sales-Manager als Leiter unseres internationalen Vertriebs gewonnen", freut sich Georg Moosreiner, Vorstand der SEP AG, über die Stärkung des Vertriebs. "Ich bin überzeugt, dass wir mit seiner Hilfe unsere Position im Bereich der Backup- und Disaster Recovery-Lösungen 'Made in Germany' stark ausbauen werden."

"Ich freue mich, bei einem der agilsten Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Lösungen, die Verantwortung für den Vertrieb zu übernehmen", sagt Jan Trinkl über seine neue Aufgabe. "Mit dem erfahrenen Team werden wir in Kürze damit beginnen, neue Partnerschaften einzugehen, die uns sowohl in Lösungsbereichen als auch in weltweiten Märkten neue Chancen eröffnen."