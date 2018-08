Bei Avast wird die Region, die Janina zur Mühlen verantwortet, größer sein als bei Eset. Während sie bei Eset "nur" für das Marketing in DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) zuständig war, agiert die 35jährige bei Avast als Marketing Managerin in der Region Zentral- und Nordeuropa. Das heißt, auch die skandinavischen Länder fallen auch in ihren Zuständigkeitsbereich.

Lesetipp: Lars Gommermann betreut jetzt Partner bei Avast

Bei Eset war zur Mühlen insgesamt drei Jahre beschäftigt, sie begann ihre Karriere dort im Channel-Marketing. Davor sammelte sie erste Marketing-Erfahrungen bei der Atoss-Software AG, bei BMW, L'Oréal und bei weiteren großen Brands, unter anderem bei der Beluga Group in Bremen. Ihre erste berufliche Station war ThyssenKrupp, wo sie im Vertrieb und Key Account Management mitarbeitete.

Janina zur Mühlen hat Marketing und Internationales Management an der Fachhochschule in Bremen studiert und mit dem Titel der Diplom-Betriebswirtin abgeschlossen. Darauf folgte ein Business Administration-Studium mit dem Schwerpunkt Human Resource Managementan der University of Westminster.

Die sportbegeisterte zur Mühlen (Aerobic, Joggen, Skifahren, Skaten und Reiten) bereist gerne ferne Länder.