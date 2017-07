Die Zyxel Communications gibt bekannt, dass Jannik Haargaard mit Wirkung zum 1. Juli 2017 die freigewordene Stelle des President of Europe übernehmen wird. Er folgt auf Lee Marsden, der das Unternehmen nach 12 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Haargaard ist seit über 11 Jahren im Unternehmen tätig und hat in dieser Zeit verschiedene Positionen in ganz Europa bekleidet, unter anderem war er als Country Manager für Finnland und Dänemark, als Geschäftsführer der Sphairon GmbH und die letzten vier Jahre als Vice President of Operations and Finance, Europe für Zyxel tätig. Seine IT-Karriere startete er 1994 nach seinem Elektro-Ingenieursstudium bei IBM Dänemark.

Um die Ziele und Visionen für Zyxel Europe im Jahr 2017 klar definieren zu können, wird Haargaard eng mit dem globalen Führungsteam zusammenarbeiten. Er wird vom Standort Kopenhagen aus agieren und berichtet an Gordon Yang.

"Jannik Haargaard ist eine im Unternehmen sehr geschätzte Führungskraft mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz, die auf seiner starken Leistung und den guten Ergebnissen basiert", sagte Gordon Yang, President of Zyxel. "Sein ausgezeichnetes Verständnis für den europäischen Markt wird ihm sicherlich dabei helfen, den Erfolg der letzten fünf Jahre weiter auszubauen." (KEW)

Lesetipp: Mehr WLAN-Durchsatz mit smarten Antennen