Lange hatte es nach der Nachricht, dass Jaques Diaz seinen Job als Deutschlandchef bei Axians aufgibt, nicht gedauert: Diaz hielt sich in einem LinkedIn-Post zwar noch bedeckt, wo sein künftiges Tätigkeitsfeld sein wird, doch nahezu zeitgleich veröffentlichte Netgo die Nachricht, dass Diaz ab September 2024 als CEO die Leitung der Netgo Group übernehmen wird.

Damit ist die Suche nach einem neuen Chef bei dem Berliner IT-Dienstleister schnell beendet. Zum 1. Mai 2024 hatte der bisherige CEO Oliver Mauss das Unternehmen aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch verlassen. Zwischenzeitlich hatte Michael Eberhardt, bisher Chief Commercial Officer (CCO), interimistisch die CEO-Position übernommen (ChannelPartner berichtete).

Neuer CEO für weiteres Wachstum

Diaz will nun bei Netgo die die Erfahrungen seiner langjährigen Tätigkeit einbringen: "Die Aufgabe bei Netgo ist für mich wie geschaffen und passt perfekt zu meinen persönlichen Stärken und Interessen als Manager. Insbesondere, was die Umsetzung der nachhaltigen Wachstumsstrategie in enger Kooperation mit dem Mehrheitsgesellschafter Waterland angeht", bekräftigt der künftige CEO.

Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland, verspricht sich einiges von seiner Neuverpflichtung: "Netgo gewinnt eine Führungspersönlichkeit, die als Manager bei führenden IT- und ITK-Dienstleistern und Managed-Services-Providern genau die Erfahrungen mitbringt, die es für die nächsten Wachstumsschritte der Gruppe braucht", erklärt er.

Auch Interims-CEO Michael Eberhardt freut sich auf die Zusammenarbeit: "Ich kenne Jacques Diaz bereits seit vielen Jahren aus unterschiedlichsten Anlässen der Zusammenarbeit und schätze ihn als Experten, Kollegen und Mensch", betont Eberhardt. Er sei überzeugt, dass der Übergang im September reibungslos verlaufen werde und die Gruppe einen versierten, engagierten CEO für die anstehenden Aufgaben bekomme.

