Gemeinsam mit zehn deutschen Städten startet Ebay Deutschland ein Projekt zur Stärkung des lokalen Handels. "Ebay Deine Stadt" ermöglicht es Städten und Kommunen, lokale Online-Marktplätze einzurichten. Hier können Käuferinnen und Käufer die Angebote des Handels aus ihrer Stadt finden und den lokalen Einzelhandel online unterstützen, wenn sie gerade selbst nicht im jeweiligen Ladengeschäft einkaufen können oder möchten. Mit Nürnberg, Lübeck, Chemnitz, Potsdam, Mönchengladbach, Moers, Gummersbach, Diepholz, Bad Kreuznach und der Region Ortenau beteiligen sich zum Start zehn Städte und Kommunen an dem Projekt, das Modellcharakter hat. Bis zum Ende des Jahres möchten Ebay und der Handelsverband Deutschland (HDE), welcher die Initiative als Partner begleitet, viele weitere Städte und Kommunen für die Initiative gewinnen.

Dass sich Ebay auch für den lokalen Handel interessiert, ist dabei nicht neu: Bereits 2015 hatte der Online-Marktplatz ein Pilotprojekt in Mönchengladbach ins Leben gerufen, ein Jahr später startete die "digitale Innenstadt" Diepholz. Auch initiierte der E-Commerce-Konzern Partnerschaften mit stationären Handelsketten wie MediaMarktSaturn, Gravis oder der Telekommunikations-Verbundgruppe Aetka, um deren Händler und Sortimente auf den Marktplatz zu bringen. Doch die Initiativen waren stets klar begrenzt und die gewünschte Dynamik verpuffte meist auch mit der Zeit: Die neu akquirierten Händler vergrößerten zwar das Online-Angebot auf dem Ebay-Marktplatz, der Effekt im lokalen Umfeld blieb aber vernachlässigbar. Das soll sich nach dem Willen von Ebay-Deutschlandchef Oliver Klinck nun ändern. "Wir starten mit 'Ebay Deine Stadt' erstmals eine bundesweite Initiative zur Einrichtung lokaler Online-Marktplätze." Neben den zehn zum Launch vertretenen Teilnehmern sei man bereits mit mehr als 100 deutschen Städten in Gespräch.

Bereits mehr als 5.000 Händler gelistet

Mit "Ebay Deine Stadt" schließt Ebay an bereits laufende Initiativen an. Wie schon beim Corona-Soforthilfeprogramm für stationäre Händler werden auch Neueinsteigern im Rahmen von "Ebay Deine Stadt" drei Monate die Angebotsgebühren erlassen und erhalten diese zudem sechs Monate lang Zugang zum Concierge-Premium-Kundenservice des Online-Marktplatzes. "Vor allem diese Beratungsleistung macht für stationäre Händler, die neu bei Ebay einsteigen, einen Unterschied", erklärt Klinck. So könne man beobachten, dass neue Händler, die diesen Service in Anspruch nähmen, bei Ebay drei Mal so schnell wachsen würden wie Händler, die auf das Angebot verzichteten. Insgesamt bezeichnet der Ebay-Chef das seit März 2000 laufende Soforthilfeprogramm als schönen Erfolg. So seien deutschlandweit bereits mehr als 5.000 Händler durch die Initiative neu zu Ebay gekommen.

Bei "Ebay Deine Stadt" besteht zusätzlich zu den Angeboten des Soforthilfeprogramms für Händler die Möglichkeit, sich mit ihrem stationären Geschäft umfassend zu präsentieren. So können diese neben Informationen zum Waren- und Serviceangebot auch Öffnungszeiten und Kontaktdaten auf ihren Shopseiten darstellen. Zudem ist über Funktionalitäten wie Click & Collect auch eine direkte Verknüpfung zum Ladengeschäft und den stationären Verfügbarkeiten möglich. Zum Start ist "Ebay Deine Stadt" in zehn Städten verfügbar. "Damit sind bereits mehr als 5.000 Händler mit über 2,5 Millionen Angeboten gelistet", erklärt Klinck. "Auf diese Weise durchbrechen wir das für viele lokale Plattformen entscheidende Problem der zu geringen Reichweite, indem wir bereits zum Start die nötige kritische Masse mitbringen." "Ebay Deine Stadt" schaffe eine Win-Win-Situation, die Händlern zusätzliche lokale und globale Online-Reichweite beschere und es Ebay ermögliche, die Händlerbasis und das auf dem Marktplatz angebotene Inventar weiter auszubauen.