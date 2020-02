Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat per Instagram die Spende von 10 Milliarden US-Dollar angekündigt. Den etwa 1,3 Millionen Followern und der Öffentlichkeit teilt Bezos in dem Beitrag die Einrichtung der Stiftung Bezos Earth Fund an. Intern brodelt bei Amazon unter den Mitarbeitern schon seit langer Zeit eine Diskussion über die Rolle von Amazon beim Klimawandel und im September 2019 hatte es auch eine Demonstration von Mitarbeitern vor dem Amazon-Sitz in Seattle gegeben. Im gleichen Monat kündigte Bezos dann auch an, dass Amazon bis zum Jahr 2040 "CO2-Neutral" sein soll



In seiner Mitteilung auf Instagram bezeichnet Bezos nun auch den "Klimawandel als die größte Bedrohung für unseren Planeten". In der Erklärung von Bezos heißt es weiter:

Ich möchte mit anderen zusammenarbeiten, um damit sowohl die bekannten Wege zu erweitern, als auch neue Wege zu erforschen, mit dem Ziel die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auf diesen Planeten, den wir alle teilen, zu bekämpfen. Diese globale Initiative wird Wissenschaftler, Aktivisten und NGOs finanzieren - also jede Anstrengung, die eine echte Möglichkeit bietet, zur Erhaltung und zum Schutz der natürlichen Welt beizutragen. Wir können die Erde retten. Dies erfordert gemeinsame Maßnahmen von großen Unternehmen, kleinen Firmen, Nationalstaaten, globalen Organisationen und Einzelpersonen.

Das Vermögen von Jeff Bezos wird auf etwa 130 Milliarden US-Dollar geschätzt. Davon will Jeff Bezos nun 10 Milliarden in die Stiftung Bezos Earth Fund stecken, um dann ab Sommer Initiativen im Kampf gegen den Klimawandel zu finanzieren. Laut dem Ranking bei Philanthropy.comist es die drittgrößte Einzelspende aller Zeiten. Die bisher größte Einzelspende stammt aus dem Jahr 2006, als der Investor Warren E. Buffett der Bill & Melinda Gates Foundation eine Spende in Höhe von 36,1 Milliarden US-Dollar zukommen ließ.

Die Mitteilung von Jeff Bezos schließt mit den Worten: "Die Erde ist das Einzige, was wir alle gemeinsam haben. Lasst sie uns gemeinsam schützen."

















