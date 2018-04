Die VMware, Inc. mit Stammsitz in Palo Alto gibt die Ernennung von Jenni Flinders zum Vice President Worldwide Channels, bekannt. Flinders verantwortet die Entwicklung und Umsetzung der gesamten Channel-Programme für das globale VMware Ökosystem aus Lösungsanbietern, Distributoren, OEMs und Telekommunikationspartnern. Sie berichtet an Brandon Sweeney, Senior Vice President, Worldwide Commercial and Channel Sales bei VMware.

Zuletzt war Jenni Flinders als CEO beim Beratungsunternehmen Daarlandt Partners tätig und gründete die People for Innovation. Davor arbeitete Jenni Flinders fünfzehn Jahre in diversen Führungspositionen bei Microsoft, zuletzt als Vice President Partner Group. Außerdem war sie bei den Redmondern in weiteren Vertriebspositionen für verschiedene Regionen und Kundensegmente verantwortlich.

"Mit ihrer langen Erfolgsgeschichte hat Jenni Flinders ihre Innovationskraft sowie ihre wertvollen Kontakte zu Partnern in der IT-Branche unter Beweis gestellt. Wir freuen uns deshalb, sie als neue globale Channel-Chefin bei VMware begrüßen zu dürfen", erklärt Sweeney. "Jenni Flinders wird eng mit unserem Partner-Ökosystem zusammenarbeiten, um unsere Kunden bei der digitalen Transformation sowie beim Ausbau ihrer Geschäftsmodelle mit Public Clouds zu unterstützen."

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als weltweite Channel-Chefin von VMware und die Zusammenarbeit mit unserem renommierten und umfassenden Partner-Ökosystem", so Jenni Flinders, VP Worldwide Channels bei VMware. "Unsere Partner spielen eine entscheidende Rolle bei der Überzeugung unserer Kunden hinsichtlich der Qualität der VMware-Lösungen und der Angebote in den Bereichen Computing, Cloud, Mobility, Netzwerke und Security. Außerdem schätzen Kunden auf der ganzen Welt die Expertise und das Know-how unseres Partnernetzwerks." (KEW)