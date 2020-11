In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer bei Centric soll der 55jährige den Aufbau von SAP-HR-Lösungen in der SAP Cloud Platform vorantreiben. Hess kommt von der Easy Software AG, wo er die vergangenen 20 Monate als Mitglied der Geschäftsführung das Gesamtportfolio aus ECM- und SAP-Lösungen verantwortete. Die zweieinhalb Jahre davor war Hess als Leiter der Business Unit SAP für Easy tätig.

Dokumentintensive Geschäftsprozesse im SAP-Umfeld sind ein vertrautes Terrain für den gebürtigen Hamburger. Deshalb hat auch die Easy Software AG ihn und sein "SAP ECM"-Team 2015 von der Nextevolution AG losgeeist.

Mit seinem Wechsel zu Centric kehrt Hess ins SAP-Umfeld zurück. Bei dem SAP-Partner ist er nun Teil eines zweiköpfigen Geschäftsführungsteams, an der Seite von Steven Wernike, der im Unternehmen den Bereich Add On Tools für SAP HCM leitet.

Als Geschäftsführer soll Hess Centrics "Internes Kontrollsystem" (IKS) in der Personalabrechnung künftig auch für das Cloud-basierte Personalmanagementsystem von SAP SuccessFactors verfügbar machen. In diesem Umfeld sollen auch noch weitere Add-on-Produkte entwickelt werden - im ersten Schritt die Tools "Personalakte" und "Zeugniserstellung" für die SAP Cloud Platform.

Centric ist in Deutschland in Hamburg und in Essen vertreten, der SAP-Partner betreut in Deutschland etwa 400 Kunden aus dem gehobenen Mittelstand, so zum Beispiel Fressnapf, BSH Hausgeräte und die Peras GmbH.