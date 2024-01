JobRouter übernimmt mit Unterstützung seines Investors Main Capital Partners die Sycat Gruppe mit Sitz in Hannover. Die kombinierte Gruppe beschäftigt rund 140 Mitarbeiter und wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro erzielen.

"Die Produktpaletten der beiden Unternehmen ergänzen sich und bieten somit Potenzial, das Spektrum des Prozess- und Dokumentationsmanagements zu erweitern ("Process-to-Flow"), wodurch sich viele Möglichkeiten für Cross-Selling ergeben", teilt Main Capital Partners mit. Gemeinsam betreuen die beiden Unternehmen über 4.500 Unternehmen. Der Fokus soll auch weiterhin auf dem Mittelstand in der DACH-Region liegen.

Wie sich JobRouter und Sycat ergänzen

Sycat wurde 1994 gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Integrierte Managementsysteme (IMS) spezialisiert und stellt mit fünf Produkten "ein zentrales System für Kunden bereit, das es ihnen ermöglicht, wichtige Informationen zu speichern, den Zugriff ihrer Mitarbeiter auf diese Informationen zu steuern, Dokumente zu verwalten und Arbeitsprozesse zu modellieren."

JobRouter hat sich bisher in erster Linie auf die Prozessautomatisierung konzentriert. Sycat kümmert sich darum, einen zentralen Anlaufpunkt für Informationen und Dokumente zu schaffen, die in die Prozessmodellierung einfließen. "Sycat fügt sich perfekt in die JobRouter-Unternehmensphilosophie ein", erklärt Axel Ensinger, Co-CEO der JobRouter AG. "Mit unserer Digitalisierungsplattform bieten wir Unternehmen eine Fülle an Funktionen, um beliebige Geschäftsprozesse digital abzubilden. Sycat bündelt das Wissen über diese Prozesse, zeigt Abläufe, Zusammenhänge und Verantwortlichkeiten auf und erleichtert damit die Projektumsetzung."

"Wir haben bereits jetzt Anwender, die beide Lösungen einsetzen, beispielsweise die Schott AG oder die Kral GmbH. Zukünftig werden alle Kunden schnell und einfach auf das erweiterte Portfolio zugreifen können", sagt Marco Idel, Geschäftsführender Gesellschafter der Sycat Gruppe. "Unsere Kunden profitieren durchweg von diesem Zusammenschluss", ergänzt Frank Schroeder, ebenfalls Geschäftsführender Gesellschafter der Sycat Gruppe. "Die kombinierten Lösungen bieten ein enormes Potenzial, daher ist eine schnelle Integration geplant."

Auch Partner sollen vom Zusammenschluss profitieren

Sycat betreut vor allem mittelständische Unternehmen, viele davon setzen bei ihren Digitalisierungsbemühungen auf die Prozessautomatisierung. Mit den Sycat IMS-Funktionen zur Prozessmodellierung und zum integrierten Aufgaben- und Maßnahmenmanagement erfahren die Kunden, wie ihre Prozesse ablaufen und welche Berechtigungen, Schwachstellen oder Maßnahmen sie enthalten oder daraus abgeleitet werden können.

"Das hilft JobRouter-Kunden, eine solide Informationsbasis und ein Prozessmanagement aufzubauen, um ihre Digitalisierungsprojekte noch erfolgreicher zu gestalten", sagt Marcus Nagel, Co-CEO von JobRouter. "Darüber hinaus können wir Sycat zukünftig unserem großen Partnernetzwerk zur Verfügung stellen und unser bestehendes Partnernetzwerk um eine neue Partnergruppe erweitern."