Gemeinsam mit dem Firmengründer und geschäftsführenden Gesellschafter Gerhard Reinhardt leitet ab sofort auch Jochen Kraus die Geschicke der MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH mit Sitz in Nürnberg als Geschäftsführer. Zur erweiterten Geschäftsleitung gehören weiterhin Christian Hollmann und Lutz Weber.

Gemeinsam wollen Kraus und Reinhardt die MR-Vision "Zuhören, verstehen - gemeinsam Zukunft gestalten" weiter umsetzen. Dies soll für Stabilität und Wachstum sorgen, um auch in herausfordernden Zeiten ein attraktiver Arbeitgeber und ein zuverlässiger IT-Partner für Kunden zu sein. Das Unternehmen will zudem den Fokus stärker auf die Themenschwerpunkte Digitalisierung und Managed Service richten.

Logischer Schritt

Der gelernte Bankkaufmann Jochen Kraus ist seit 2017 bei MR Datentechnik, wo er erst als Abteilungsleiter Professional Services und später als Bereichsleiter Business Solution & Delivery tätig war. Seine IT-Karriere begann er bei SBS im IT-Projekt und Servicemanagement. Danach wechselte Kraus zu Atos in verschiedenen leitenden Positionen wirkte, zuletzt als Head of Cloud Project Services.

"Seit Jochen Kraus den Bereich Business Solution und Delivery übernahm, brachte er viele neue Denkansätze und innovative Ideen mit ein", begründet Gerhard Reinhardt die Personalie. "Er hinterließ seinen Fußabdruck sowohl in der strategischen als auch in der operativen Ausrichtung der MR. Durch seine hohe technologische Expertise gepaart mit seinem betriebswirtschaftlichen Background wird er unseren Weg nachhaltig und erfolgreich mitgestalten."

"Ich möchte an diese Erfolge anknüpfen und die MR weiter an den Wachstums-Technologien und Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten", kommentiert Jochen Kraus die neue Position. "Die IT-Branche ist ein herausfordernder Markt, bietet aber auch ein breites Spektrum an innovativen Möglichkeiten und spannenden Themen, die ich mit klarem Fokus und viel Energie weiter ausbauen werde."