Mit Wirkung zum 1.4.2018 hat Jochen Ludwig den Vorstandsvorsitz der Expert SE übernommen. Sein Vorgänger, Volker Müller, verabschiedete sich nach 12 Jahren an der Spitze der Verbundgruppe in den Ruhestand, steht dem Unternehmen jedoch noch bis Ende Mai zur Verfügung. Jochen Ludwig trat bereits zum 1. September 2017 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender ins Unternehmen ein.

Der 50-jährige blickt positiv auf die siebenmonatige Übergangsphase zurück: "Neben der positiven Unternehmenskultur hat mir vor allem Volker Müller den Einstieg bei expert sehr erleichtert. Er hat meine Einarbeitung intensiv begleitet und mich unterstützt, so dass es mir gelungen ist, nicht nur bei expert, sondern in der gesamten Branche schnell Fuß zu fassen."

Fokus auf Digitalisierung

Erklärtermaßen will sich Ludwig schwerpunktmäßig um die weitere Digitalisierung der Verbundgruppe bemühen: "Die allgegenwärtige Vernetzung ist bereits dabei, unsere Handelswelt nachhaltig zu verändern. Innovationen wie die Sprachsteuerung treiben diese Entwicklung weiter voran. Für uns bei expert bedeutet das: Wir müssen unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen - stationär ebenso wie online. Dazu setzen wir auf gut qualifiziertes Personal und mehr Präsenz in den Onlinekanälen." Im Rahmen der Expert-Frühjahrstagung, die im Februar dieses Jahres stattfand, hatte Jochen Ludwig dazu bereits erste Eindrücke und strategische Überlegungen vorgestellt.

Ludwig war vor dem Wechsel zu Expert für OBI Zentraleuropa als Geschäftsführer für Sortiment und Einkauf tätig. Der gebürtige Augsburger begann seine berufliche Laufbahn bei der Baumarktkette und durchlief dort mehrere Stationen: So absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Marktleiter und war später unter anderem als Einkaufsleiter für den Aufbau der ersten OBI-Märkte in China verantwortlich. Zuletzt gehörte er als Mitglied auch dem erweiterten Vorstand von OBI an. (mh)

