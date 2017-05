Die Münchener Niederlassung hat Jörg Petter zum Business-Lead für die Office 365 E5 Produktsuite sowie Skype for Business bei Microsoft Deutschland ernannt. Damit ist er für einen wesentlichen Teil der Arbeitsplatzdigitalisierung von Unternehmen zuständig. Petter berichtet an Alain Genevaux, der die Office Business Group bei der Microsoft Deutschland GmbH leitet.

Der 39-jährige Petter kam im April 2017 von der Deutschen Telekom AG, wo er seit 2012 als Direktor oder VP in verschiedenen Rollen für Produktmanagement und Marketing der Public Cloud-Angebote im deutschen Mittelstand verantwortlich war. Dazwischen hatte Petter ein sechsmonatiges Intermezzo als COO bei der Erlanger T3 GmbH. Von 2008 bis 2011 war er erstmals in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Telekom tätig.

Der Diplom-Betriebswirt (FH) kann insgesamt auf über 15 Jahre IT-Erfahrung zurückgreifen und arbeitete bereits bei der Telekom eng mit Microsoft zusammen. Neben dem Aufbau des Public Cloud SaaS Portfolios wirkte er beim Aufbau der Microsoft Cloud Deutschland sowie bei der Einführung von Office 365 und Azure bei der Telekom mit.

"Wir haben mit Jörg Petter einen erfahrenen Manager gewonnen, der die Microsoft-Produkte schon auf Partnerseite hervorragend vermarktet hat", sagt Alain Genevaux, Leiter der Office Business Group bei Microsoft Deutschland. "Ich bin sicher, dass er diese Expertise für uns gewinnbringend nutzen wird."

"In den vergangenen Jahren habe ich mich intensiv mit Microsoft als Unternehmen, seinen Produkten und der ‚Mobile first, Cloud first‘-Strategie beschäftigt", sagt Jörg Petter. "Ich persönlich empfinde das ist eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen, die Globalisierung und digitale Transformation an Unternehmen stellen. Nun kommt es darauf an, diese Vision in die Realität umzusetzen." (KEW)