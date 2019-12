Nachdem er die Position bereits interimsweise inne hatte, übernimmt Johannes Wagmüller als Senior Director Solutions Engineering EMEA bei NetApp nun langfristig die Leitung der Solutions Engineering Teams in den einzelnen Ländern der Region. Wagmüller ist seit 2002 bei NetApp und war zuletzt für den Bereich Solutions Engineering in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig.

Ebenfalls ab sofort übernimmt Matt Watts die neu geschaffene Rolle des Chief Technology Officer (CTO) EMEA. Watts ist mit gut 14 Jahren bei NetApp ebenfalls ein langjähriger und erfahrener Mitarbeiter. Zuletzt war er Director of Technology and Strategy und als solcher auf vielen Veranstaltungen Sprachrohr für die Strategie und den geschäftlichen Nutzen, den NetApp mit seinen Produkten verspricht.

Sowohl Watts als auch Wagmüller gehören damit auch dem "Executive Leadership Council" von Alexander Wallner an und berichten direkt an ihn. Wallner ist seit August 2016 Senior Vice President & General Manager von NetApp in der Region-EMEA. Er kam schon 1999 zu NetApp und war vor seinem Wechsel ins europäische Management zuletzt Area Vice President CEMA sowie Geschäftsführer Deutschland.

Peter Hanke nun DACH-Chef bei NetApp

Erst kürzlich endete auch die Interimszeit von Peter Hanke bei NetApp. Hanke, der zuvor das Österreich-Geschäft von NetApp leitete, ist seit Oktober als Senior Director Germany, Austria & Switzerland für den gesamten deutschsprachigen Raum zuständig. Auch Hanke berichtet direkt an Wallner.