Der KI-Cloud-Spezialist Snowflake hat die Stelle des Country Manager für Deutschland mit Jonah Rosenboom besetzt. Er folgt auf Arjan van Staveren. Der fußballbegeisterte Manager hatte sich im April entschlossen, bis mindestens Ende 2024 eine berufliche Auszeit zu nehmen und auf Weltreise ist.

Rosenboom ist bereits seit gut drei Jahren bei Snowflake. Er leitete zuletzt ein Team für die Betreuung deutscher Großunternehmen. Zuvor baute er das Deutschlandgeschäft bei MongoDB aus und war bei BMC für globale Kunden zuständig.

Als Country Manager für Deutschland verantwortet Jonah Rosenboom bei Snowflake das gesamte Deutschlandgeschäft mit rund 150 Beschäftigten in den Bereichen Marketing, Sales, Partner Alliances, Legal, Professional Services, Sales Development und Sales Engineering. Snowflake hat in den vergangenen Jahren zunehmend in den deutschen Markt investiert. In dem 2018 in Berlin eingerichteten, ersten europäischen Engineering Hub von Snowflake arbeiten rund 150 weitere Personen.

Rosenboom sieht es als seine Aufgabe, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Datentransformation anzugehen und neue Anwendungsfälle auf der Snowflake-Plattform umzusetzen. Ein großer Fokus liege zudem auf der Entwicklung, Bereitstellung und Verteilung von Anwendungen auf dem Snowflake Marketplace.

"Man kommt nicht daran vorbei, über Snowflake zu sprechen, wenn man über KI redet", sagt Rosenboom. "Eine KI-Strategie lässt sich nicht ohne eine geeignete Datengrundlage umsetzen. Wir bei Snowflake wollen hier mit unseren deutschen Kunden wachsen und sie bei ihren Anwendungsfällen unterstützen." Mit der AI Data Cloud von Snowflake könnten Unternehmen alle Daten-Workloads mit einer Plattform abdecken und die Gesamtbetriebskosten senken, verspricht Rosenboom.

In Deutschland arbeitet Snowflake derzeit mit rund 40 Partnern zusammen. Neben Branchengrößen wie Accenture, Adesso, Deloitte, KPMG und MSG gehören dazu auch Spezialisten und eher auf den Mittelstand ausgerichtete Firmen wie Taod und Towa.

Mehr zum Thema

Europas beste KI-Dienstleister

Wie IT-Dienstleister Generative KI erfolgreich integrieren können

Schatten-KI – ein weit verbreitetes Phänomen

Cyberrisiken durch KI-Drittanbieter managen