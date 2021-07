Datto, Anbieter cloudbasierender Software und Technologie zur Unterstützung von Managed Service Providern, hat Jürgen Venhorst zum Regional Sales Director für die DACH-Region ernannt. Mit Venhorst bekommt Datto einen langjährigen Branchenkenner. Venhorst ist seit knapp dreißig Jahren in der IT-Branche und im IT-Channel tätig und kann unter anderem auf Führungspositionen bei Netwrix, G Data, Proofpoint und Cisco Systems zurückblicken.

"Vor den MSPs in der DACH-Region liegen äußerst vielversprechende Zeiten", sagt Venhorst zum Antritt bei seinem neuen Arbeitgeber. "Ihre Kunden benötigen bei den Themen Cyber-Resilienz, IT-Security und Cloud-Infrastruktur mehr Unterstützung denn je." Das Datto-Portfolio sei darauf ausgerichtet, diese Aufgabe zu bewältigen und die MSP-Partner in die Lage zu versetzen, der IT-Experten für ein Kunden sein können.

"Unser Team im Markt wächst, wir haben zahlreiche Positionen neu besetzt und eine stärkere Roadmap als je zuvor - alles mit dem Ziel, den MSPs Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und sie beim Ausbau Ihres MSP-Geschäfts zu unterstützen", betont James Vyvyan, Vice President of Sales EMEA bei Datto. "Mit Jürgen Venhorst haben wir den idealen Kandidaten gefunden, um unser DACH-Geschäft auf die nächste Stufe zu bringen," ist Vyvyan zuversichtlich.

Erst kürzlich kam etwa Sharon Heidorn als Marketing Managerin DACH zu Datto. Sie hatte vorher dieselbe Position bei Acronis inne. Das Unternehmen verlassen hat dagegen mit Michael Gutsch, einer der Regional Sales Manager in der DACH-Region. Er kam erst im Oktober 2020 von Sophos und wechselte Anfang Juli zu Momentive, einem Anbieter im Bereich Künstlicher Intelligenz, der unter anderem hinter der Umfrageplattform Survey Monkey steht.

Aus Sicht von Jürgen Venhorst bietet Datto "das vielseitigste und gleichzeitig MSP-fokussierteste Lösungsportfolio der Branche." Das sei ein bedeutender Vorteil für MSPs. MSP-Partner von Datto betreuen bereits über eine Million Unternehmen weltweit. Das Portfolio umfasst Möglichkeiten zur Gefahrenerkennung und der Prävention sowie zur flexiblen Wiederherstellung Cyber-Vorfällen.

Datto wurde 2007 gegründet und hatte sich zunächst auf Backup spezialisiert. Durch die Übernahme von Autotask kamen dann vielfältige Möglichkeiten zur Automatisierung hinzu. Hauptsitz des Unternehmens ist in Norwalk in der Nähe von New York. Seit Oktober 2020 ist Datto unter dem Tickersymbol MSP an der New Yorker Börse gelistet.

