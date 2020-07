Der neue Partner Program Manager für Central Europe bei der OVH SAS, Jürgen Wiese, verantwortet ab sofort die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnerschaften, die Erweiterung des Netzwerks sowie die professionelle Schulung neuer Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der international tätige IaaS-Anbieter (Infrastructure as a Service) setzt unter dem Handelsnamen OVHcloud auf ein umfassendes Partnernetzwerk, das sämtliche Kompetenzen für die Bereitstellung und Wartung von Services für seine Kunden abdecken soll.

Insgesamt kann Jürgen Wiese auf Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren in der IT-Branche zurückblicken, in denen er sich um die Partner-Aktivitäten von QlikTech, VMware, Capgemini kümmerte. Zudem war er rund 16 Jahre bei Microsoft unter anderem als Director für Global Alliances, Sales and Marketing sowie als Director Global Channel Development tätig.

Vor seinem Wechsel zu OVH war Wiese als Managing Director bei JWH Advisory tätig, wo er unter anderem die vielfältigen Beratungs- und Marketing-Services rund um den IT-Channel und zur Cloud-Migration verantwortete.

„Mit diesem Portfolio und technischem Know-how ist das Unternehmen in der Lage, hochverfügbare und leistungsstarke Cloud-Angebote mit einem transparenten Preismodell anzubieten“, ist Jürgen Wiese überzeugt. „Zudem schreibt OVHcloud als europäischer Anbieter mit eigenen europäischen Rechenzentren Datenschutz seit mehr als 20 Jahren groß. Aufbauend auf diesem Fundament wollen wir auf starke Partnerschaften setzen, die Kunden bei der digitalen Transformation in ihrem Unternehmen bestmöglich unterstützen.“