Seit 1. Januar 2022 ist Julian Meyer Senior Manager der BU Storage und berichtet an Thomas Groß, Executive Director Advanced Solutions bei Ingram Micro. Er folgt auf Mathias Erber, der Ingram Micro nach über 11 Jahren in Richtung Sysob verlassen hat und dort als Sales Director tätig ist.

Julian Meyer, seit knapp fünf Jahren bei Ingram Micro, startete als Sales Manager für Apple Business Unit, war Business Development Manager (BDM) im Bereich Storage sowie Business Group Manager des Lenovo Server Storage Teams. In Trainings für Führungskräfte sammelte er Erfahrungen, die ihn auch auf seine neue Rolle als Senior Manager vorbereitet haben. Der BWL-Bachelor mit Schwerpunkt Internationales Management und Strategisches Marketing und ist zudem Mitgründer eines Start-ups.

Ingram Micro setzt auf Eigengewächse

"Es ist uns wichtig, Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu entwickeln", erklärt Thomas Groß, Executive Director Advanced Solutions bei Ingram Micro. "Julian Meyer ist dafür ein gutes Beispiel. Es freut mich, ihn in der neuen Rolle weiter im Team zu haben, in die er seine Erfahrung bei der Etablierung unserer Speicherlösungen am Markt einbringt. Gemeinsam wollen wir die Sichtbarkeit der Storage Solutions von Ingram Micro noch weiter erhöhen."

"Die Datenhaltung in Silos ist nicht mehr zeitgemäß", ist Julian Meyer überzeugt. "Ransomware und andere Cyberbedrohungen erfordern sichere Speicherlösungen. Zudem bringen Cloud-Lösungen neue Anforderungen an die Datenverwaltung mit sich. Wir bieten Unternehmen mit unserem Portfolio umfangreiche Services sowie sichere und moderne Speicherlösungen, um genau diese Herausforderungen zu meistern."